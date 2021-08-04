Сельский бизнес

В Катон-Карагайском районе общее количество субъектов малого бизнеса увеличилось на 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Динамика роста в сфере МСБ вселяет определённый оптимизм в жителей приграничных территорий. На сегодняшний день численность земляков, занятых предпринимательской деятельностью, достигла в общей сложности показателя 2394 человека. В том числе насчитывается 160 юридических лиц. Между тем статус индивидуального предпринимателя имеют и подтверждают своим трудом, успехами 672 жителя района.

Наиболее распространёнными в населённых пунктах являются крестьянские хозяйства, в которых работают в поте лица и добывают свой хлеб насущный многие сельчане. На их долю приходится 1562 крестьянских хозяйства, многие из них специализируются в отраслях животноводства и растениеводства.

Кроме того, Катон-Карагайский район известен своей экзотикой. Здесь производят местные бренды, популярные даже на внешних рынках. Мараловодство, пчеловодство, рыбоводство, переработка лекарственных трав и кореньев и, конечно, сельский экологический туризм.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район