Сельские школы нового формата

В Бородулихинском районе полностью решён вопрос с трёхсменными и аварийными школами.

Об этом сообщила руководитель отдела образования Бородулихинского района Найра Кукшебаева.

Результат говорит сам за себя. По данным Найры Кукшебаевой, в этом году по району на аттестат «Алтын Белгі» претендовали и подтвердили два выпускника, на аттестат с отличием – 16 учащихся.

– Из 236 выпускников школ района в вузы на грант поступили 105, в колледжи – 50 человек, в национальные вузы РК семеро, – проинформировала Найра Кукшебаева. – На областном этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 14 из 19 участников из Бородулихинского района заняли первые и призовые места.

Несомненно, такая подготовка – это и заслуга преподавателей, которые щедро делятся с учениками своими знаниями и навыками. По словам Найры Кукшебаевой, в районе серьёзное внимание уделяется качественному составу учителей. Так, в 32 школах района преподают 745 педагогов. Среди них 644 – с высшим образованием, 37 человек имеют степень магистра, и 101 учитель – со средне-специальным образованием. Свыше 30 процентов педагогов района имеют стаж работы свыше 20 лет, 61 преподаватель – свыше 25 лет, 113 – свыше 30 лет и более.

Учителя постоянно повышают свою квалификацию. Все преподаватели района прошли курсы повышения квалификации, в том числе на предмет освоения IT-грамотности. Курсовую переподготовку в 2022 году прошли 368 педагогов, в 2023 году по плану её пройдут ещё 138, в 2024 – 168 педагогов и 159 в 2025 году.

Молодым учителям всегда помогают в работе более опытные коллеги, кроме того, им оказывается и социальная поддержка. Так, в 2022 году все молодые специалисты получили подъёмное пособие и 17 педагогов оформили бюджетный кредит на покупку жилья.

Социальную поддержку в районе оказывают не только молодым специалистам, но и детям-сиротам, а также оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями в развитии, детям-инвалидам. Кроме того, детям из многодетных семей и из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Так, в соответствии с постановлением акимата Бородулихинского района, с сентября 2019 года организовано бесплатное питание для 145 воспитанников дошкольных организаций из категории социально уязвимых слоёв населения.

Найра Кукшебаева также отметила, в школах района нет дефицита ученических мест, отсутствуют аварийные и трёхсменные школы. Более того, расширяется охват детей младшего возраста дошкольным образованием.

– В октябре открыта одна дополнительная группа в действующем мини-центре на 25 мест в КГУ «Коростелёвская средняя школа» и одна дополнительная группа в действующем мини-центре на 25 мест в КГУ «Переменовская средняя школа», – проинформировала Найра Кукшебаева.

Для организации творческого досуга детей и подростков, пропаганды здорового образа жизни, приобщения их к народному творчеству и спорту, профилактики правонарушений и безнадзорности, проведения культурно-просветительских мероприятий в селе Бородулиха функционируют две организации дополнительного образования с охватом 391 ребёнка.

По району в 114 спортивных секциях занимаются 2211 учащихся. Во всех школах функционируют 96 кружков с охватом 2301 учащегося. Летним отдыхом, занятостью и оздоровлением в летний период этого года было охвачено около 4000 школьников.

В период с 1 по 30 июня 364 учащихся начальных классов из категории малообеспеченных семей отдохнули в 32 пришкольных лагерях с дневным пребыванием и питанием. По традиции в летний период организовываются экскурсии по историческим местам ВКО, краеведческие экскурсии и туристические походы для развития познавательного интереса у ребят.

Ерик Абитов

Бородулихинский район