Сельская «перезагрузка» 

В Восточном Казахстане успешно внедряют комплексный план развития приграничных районов.

Основу социально-инфраструктурного развития села и повышения качества жизни населения составила государственная программа «Ауыл – Ел бесігі».

Аким области Даниал Ахметов, выступая на брифинге в Службе центральных коммуникаций, отметил, что в программу вошли 116 опорных сёл, где проживает 57 процентов от всего сельского населения области.

– В силу большой удалённости от областного центра пять районов, расположенные на границе с КНР, развиваются замедленными темпами. Чтобы выровнять ситуацию между центральными и окраинными территориями ВКО, приняты пять комплексных планов по улучшению качества жизни населения, – сообщил глава региона.

Речь идёт о развитии Курчумского, Тарбагатайского, Катон-Карагайского, Зайсанского и Урджарского районов.

Для реализации всех намеченных мероприятий первоначально планировалось направить 209 млрд тенге, однако за счёт проектов «Дорожной карты занятости» эта сумма увеличилась на 9 млрд и составила 218 млрд тенге.

На 44 млрд тенге уже построили 17 двухквартирных домов, на подходе ещё 85, отремонтированы 155 объектов социальной сферы, 258 км дорог.

Как отметил Даниал Ахметов, эти территории имеют большой потенциал для развития туризма. Там расположены заповедные зоны: Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, национальный природный парк «Тарбагатай», Маркакольский заповедник. В Урджарском районе находится уникальное озеро Алаколь.

– Именно поэтому перспективной точкой роста экономики приграничной территории становится внутренний туризм, который на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ получил дополнительный стимул к развитию, – сказал аким области.

Приоритетным определено озеро Алаколь, в развитие инфраструктуры побережья которого уже инвестировано 11 млрд тенге. На ближайшие четыре года запланирован трансфер ещё 24 млрд тенге.

К слову, на побережье Пёстрого озера определена новая инвестиционная площадка в

60 га с необходимой инженерной инфраструктурой. Подводятся сети водоснабжения – на 1 млрд тенге, электроснабжения – на 2,4 млрд тенге. Ведётся реконструкция аэропорта села Урджар.

– Безусловно, у наших приграничных территорий есть огромные резервы, использование которых позволит обеспечить приток молодого экономически активного населения, – подчеркнул Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева

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