Сельская цивилизация 

Дорожная карта занятости – 2020

В сёлах Аягозского района улицы стали ярче, дворы ухоженнее, места отдыха уютнее. В рамках «Дорожной карты занятости» здесь реализовано 37 проектов по благоустройству. Сельская цивилизация 

Ещё недавно тема благоустройства сельских населённых пунктов была злободневной. Разрыв в качестве жизни между городом и селом был колоссальным. Жители, особенно молодёжь, уезжали из глубинки. В Восточном Казахстане смогли переломить ситуацию. 

На региональном уровне теперь применяется комплексный подход к развитию сельских территорий. Помимо строительства новых дорог, социальных объектов, газификации, важную роль в подъёме села играет благоустройство. 

Несмотря на усиление работы по сдерживанию COVID-19, в Аягозском районе в полном объёме были профинансированы проекты, запланированные на текущий год. Благодаря этому здесь появились новые детские и воркаут-площадки, отремонтированы фасады многоэтажных домов, проведено уличное освещение, реконструированы водопроводные системы и теплотрассы и многое другое. 

По информации областного управления энергетики и ЖКХ, в общей сложности на эти цели из республиканского бюджета было выделено около миллиарда тенге. 

Большая работа проделана по модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, проведён текущий ремонт водопроводных сетей в сёлахАйгызАкши, Баршатас, БидайыкКосагашМадениетЕмелтауМайлинШынгожаСарыарка. На реализацию этих социальных проектов выделено свыше 190 миллионов тенге. 

Кроме этого, более 420 миллионов направлено на текущий ремонт шести теплотрасс, 30 млн тенге – центральной котельной в Аягозе. За счёт модернизации оборудования власти рассчитывают обеспечить надёжную и эффективную работу систем теплоснабжения. 

Водопроводные сети остаются одними из жизненно важных артерий сельских населённых пунктов. В рамках программы проведён текущий ремонт водопроводов в селе Батпак на сумму 15 млн тенге и в селе Тарбагатай – на 25 млн тенге. 

Также в рамках «Дорожной карты занятости» реконструированы и отремонтированы воздушные линии электропередачи в Аягозе, сёлахМадениетМалкелдыМамырсу, Баршатас, Актогай, Акши. На эти цели выделено свыше 100 млн тенге. Проведённые ремонтные мероприятия значительно улучшат электроснабжение местных жителей. 

В районном центре появилось восемь новых современных многофункциональных спортивных площадок. Их общая стоимость – 60 млн тенге. 

В акимате Аягозского района пояснили, что пока остаётся незавершённым проект благоустройства некоторых дворов в Аягозе по улицам АктамбердыАуэзоваАлтынсаринаМамбетова. На это предусмотрено 104 млн тенге. 

Аида Жумекенова 

Аягозский район 

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