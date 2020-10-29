Сельская цивилизация 

В сёлах Аягозского района улицы стали ярче, дворы ухоженнее, места отдыха уютнее. В рамках «Дорожной карты занятости» здесь реализовано 37 проектов по благоустройству.

Ещё недавно тема благоустройства сельских населённых пунктов была злободневной. Разрыв в качестве жизни между городом и селом был колоссальным. Жители, особенно молодёжь, уезжали из глубинки. В Восточном Казахстане смогли переломить ситуацию.

На региональном уровне теперь применяется комплексный подход к развитию сельских территорий. Помимо строительства новых дорог, социальных объектов, газификации, важную роль в подъёме села играет благоустройство.

Несмотря на усиление работы по сдерживанию COVID-19, в Аягозском районе в полном объёме были профинансированы проекты, запланированные на текущий год. Благодаря этому здесь появились новые детские и воркаут-площадки, отремонтированы фасады многоэтажных домов, проведено уличное освещение, реконструированы водопроводные системы и теплотрассы и многое другое.

По информации областного управления энергетики и ЖКХ, в общей сложности на эти цели из республиканского бюджета было выделено около миллиарда тенге.

Большая работа проделана по модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, проведён текущий ремонт водопроводных сетей в сёлахАйгыз, Акши, Баршатас, Бидайык, Косагаш, Мадениет, Емелтау, Майлин, Шынгожа, Сарыарка. На реализацию этих социальных проектов выделено свыше 190 миллионов тенге.

Кроме этого, более 420 миллионов направлено на текущий ремонт шести теплотрасс, 30 млн тенге – центральной котельной в Аягозе. За счёт модернизации оборудования власти рассчитывают обеспечить надёжную и эффективную работу систем теплоснабжения.

Водопроводные сети остаются одними из жизненно важных артерий сельских населённых пунктов. В рамках программы проведён текущий ремонт водопроводов в селе Батпак на сумму 15 млн тенге и в селе Тарбагатай – на 25 млн тенге.

Также в рамках «Дорожной карты занятости» реконструированы и отремонтированы воздушные линии электропередачи в Аягозе, сёлахМадениет, Малкелды, Мамырсу, Баршатас, Актогай, Акши. На эти цели выделено свыше 100 млн тенге. Проведённые ремонтные мероприятия значительно улучшат электроснабжение местных жителей.

В районном центре появилось восемь новых современных многофункциональных спортивных площадок. Их общая стоимость – 60 млн тенге.

В акимате Аягозского района пояснили, что пока остаётся незавершённым проект благоустройства некоторых дворов в Аягозе по улицам Актамберды, Ауэзова, Алтынсарина, Мамбетова. На это предусмотрено 104 млн тенге.

Аида Жумекенова

Аягозский район