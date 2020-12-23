Село в приоритете

В ТОО «Восток Бройлер» в посёлке Берёзовский прошла встреча членов политсовета Восточно-Казахстанского областного и Семейского городского филиалов НДПП «Ауыл», кандидатов в депутаты с коллективом птицефабрики.

Лейтмотив встречи – вопросы развития агропромышленного комплекса, в том числе субсидирования кормов и тарифов коммунальных услуг, развития науки, состояния эпизоотической и ветеринарной безопасности.

Сотрудники ТОО «Восток Бройлер» подняли проблемы подготовки специалистов среднего звена для птицеводства и ветеринарного обслуживания.

В свою очередь кандидаты рассказали избирателям об основных задачах предвыборной программы Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». К слову, она охватывает и вопросы, волнующие сообщество фермеров и работников сферы переработки.

– Нужно возрождать сёла и хозяйства. Ведь страна, которая обеспечивает себя продуктами питания, свободна и независима, – сказала кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от НДПП «Ауыл» Рабига Токсеитова.