Село как точка притяжения

Вопросы развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности, развития системы орошаемого растениеводства и туризма в городах и районах Восточно-Казахстанской области стали главным лейтмотивом совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

На одном из первых совещаний наступившего года аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов кратко подвёл итоги социально-экономического развития региона.

– 2022 год мы завершили с отличными показателями, выполнив все задачи, стоявшие перед нами, – заявил Даниал Ахметов.

Однако почивать на лаврах нет времени, необходимо с первых же дней календарного года определять цели и задачи на ближайшее время.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал необходимость обращения особого внимания к проблемам сельских жителей и на развитие сельских территорий. По мнению Главы государства, настало время подумать над тем, чтобы повысить уровень и качество жизни людей, проживающих в сельской местности. И это лишь малая часть масштабной концепции, направленной на возрождение села, где во главу угла будет поставлено понимание того, что земля является основным источником дохода для сельских жителей.

Так, будет оказана серьёзная финансовая поддержка сельскохозяйственной кооперации, деятельность которой позволит решить вопросы глубокой переработки продукции, выращенной на полях Казахстана.

C городским комфортом

Другим направлением концепции стала разработка программы по развитию сельских территорий. В первую очередь это касается строительства сельских врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садов и других социальных объектов.

В целом по Казахстану в ближайшие годы будет построено около 700 новых медицинских учреждений, а также проведут реконструкцию 32 многопрофильных районных больниц. На эти цели уже предусмотрено около 200 млрд тенге из средств республиканского бюджета. Отметим, что в ВКО лишь в 36 небольших сёлах нет собственного медпункта или врачебной амбулатории. Уже в текущем году они будут построены и запущены в эксплуатацию.

Президент поручил акимам областей сделать всё, чтобы районы, большие и малые сёла стали не просто процветающими, но и местами притяжения населения, где есть все блага цивилизации, включая дороги, социальные объекты, благоустройство, досуговые центры, уровень культуры и развитие спорта.

Летнее настроение

В ВКО одной из таких точек притяжения уже в недалёком будущем станет село Новая Бухтарма – главный центр развития туризма в Восточном Казахстане. В прошлом году Даниал Ахметов поручил разработать специальную программу по развитию туристической отрасли на Бухтарминском водохранилище с центром в селе Новая Бухтарма. Настало время воплощать намеченные планы

в реальность.

– В этом году необходимо решить все вопросы, связанные с благоустройством центральной зоны с охватом территорий вокруг Дома культуры, спортивной школы и парковой зоны возле жилого массива, – поручил Даниал Ахметов.

В настоящее время идёт разработка проектно-сметной документации благоустройства будущей курортной зоны. Готовится ПСД. Изменения коснутся не только побережья, но и въезда в посёлок, его центральной части, предусмотрено создание современного парка и проведение освещения. Кстати, уличное освещение будет установлено в рамках проектов, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития.

Кроме того, в ближайшее время будет подготовлен проект строительства школы на 200 мест с государственным языком обучения.

Cвоё вкуснее

Ещё одним из насущных вопросов является обеспечение населения области собственными продуктами питания, которые производятся крестьянскими и фермерскими хозяйствами ВКО.

– В области недостаточно выращивается гречихи. Поэтому необходимо восполнить этот образовавшийся дефицит за счёт планирования субсидирования из средств областного бюджета, – предложил аким области.

Управление сельского хозяйства ВКО совместно с коллегами из управлений экономики и финансов области в течение ближайших 10 дней должно провести тщательный анализ, каких продуктов, выращиваемых на полях ВКО, сегодня не хватает для обеспечения продовольственной безопасности региона. Именно выращивание этих недостающих сельскохозяйственных культур и будет субсидироваться за счёт областного бюджета в 2023 году.

Технологии – в помощь

Ещё одним перспективным направлением в текущем году станет развитие системы орошаемого земледелия и животноводства. Водных ресурсов в ВКО более чем достаточно, а вот орошаемых полей и пастбищ маловато. Для расширения системы орошения в 2015 году в ВКО проведены исследовательские работы по определению водного потенциала области, количеству полей и пастбищ, где можно и нужно установить оросительную систему, а также установке конкретных владельцев и арендаторов этих сельскохозяйственных угодий. Пришло время этот проект воплотить в жизнь, и уже с началом посевной кампании начать установку оросительных систем на пашнях и пастбищах в районах ВКО.

– Управлению сельского хозяйства совместно с акимами городов и районов необходимо в недельный срок найти и изучить эти документы, обновить данные по количеству водохранилищ, рек, озёр и других водных ресурсов, которыми располагает область, уточнить данные по арендаторам и владельцам земельных участков, где возможна установка оросительной системы. Эти данные помогут точно определить, где и сколько земель мы сможем обеспечить орошением, найти источники финансирования и приступить к разработке проектов, – отметил Даниал Ахметов.

Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы увеличения уровня доходности сельского населения при помощи финансовой поддержки и кредитования бизнес-инициатив сельчан.

– Сейчас в Жамбылской области реализуется республиканский пилотный проект по повышению уровня доходности сельского населения, и я поручил нашим специалистам съездить туда, посмотреть, как работает эта система, чтобы в дальнейшем внедрить её в нашем регионе. Что касается микрокредитования сельчан, уже одобрено 90 проектов на 438 миллионов тенге. Лидирует в этой сфере Зайсанский район. А вот в Шемонаихинском районе, а также районах Самар и Алтай нужно эту работу активизировать, – резюмировал Даниал Ахметов.

Екатерина Гуляева