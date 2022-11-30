Секретный рецепт мотивации
Мы часто слышим, что профессию учителя выбирают по зову души. Но задумывались ли хоть раз, что это значит? На этот вопрос очень точно ответил преподаватель художественного труда средней школы № 7 Алтая Бауыржан Дарибаев. По его словам, учитель – это не профессия, а образ жизни. И если ты готов зажигать огонёк в детских сердцах и гореть сам – значит достоин называться учителем…
Детство Бауыржана Дарибаева прошло в Кентау. Как и многие мальчики, он увлекался спортом – баскетболом, футболом, занимался восточными единоборствами. Во дворе с ребятами наперебой играли в асык, лапту, лянгу…
Творческая жилка проявилась в школьные годы. Герой повествования оформлял стенды, газеты. Не раз благодаря его художественному таланту и креативности класс занимал первые места на творческих конкурсах. Тогда же появилось желание связать свою жизнь с профессией учителя художественного труда и делиться своим опытом с другими. К слову, профессии педагог верен уже 12 лет.
– После окончания школы три месяца учился на токаря, – рассказал Бауыржан Дарибаев. – Два года проработал в ремонтно-механическом цехе Кентауского экскаваторного завода. Параллельно готовился к поступлению в университет.
Получив профессиональное образование на факультете изобразительного искусства и черчения Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане, молодой педагог работал в Школе искусств № 1 Астаны.
Волею судьбы он оказался в Алтае, где продолжает развивать творческие способности юных талантов, знакомить их с выдающимися произведениями отечественного и мирового искусства.
– Художественный труд – предмет непростой, но очень увлекательный, творческий, – отметил Бауыржан Дарибаев. – Важно не нагружать ребят
теорией, а показать им, насколько прекрасен мир искусства. На уроках использую различные методы и виды техник работы, такие как репродукции художников, стилизация, композиция, абстракция.
Художественный труд не ограничивается одним рисованием, как мог предположить читатель. Ребята развиваются разносторонне: занимаются батиком, чиеплетением, делают очень красивые поделки из солёного теста или с помощью лобзика… Всё зависит от фантазии и полёта творческой мысли самих учеников, а педагог всегда поддерживает начинания подопечных.
– Современный учитель – это не профессия, это образ жизни, – подчеркнул Бауыржан Дарибаев. – Мы сами должны сделать так, чтобы ученики с удовольствием шли в школу на уроки. Ещё Сократ более двух тысяч лет назад сказал: «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить». Каждый из нас может подарить частичку своего тепла, любви другим. Задача современного учителя – сделать так, чтобы ребёнок мог проявить себя не только в определённое время, но и был готов самосовершенствоваться, чтобы «звёздный час» перерос в «звёздный век».
В этом преподаватель художественного труда – пример для своих учеников. Он не только помогает развивать таланты им, но и совершенствует свои профессиональные навыки. В копилке педагога не сосчитать благодарственных писем. Совсем недавно Бауыржан Дарибаев занял второе место в региональном этапе республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» в номинации «Учителя художественного труда/музыки». Участие в этом конкурсе принимали 400 педагогов.
– На курсах повышения квалификации от центра «Өрлеу» мне спонтанно предложили участвовать в мастер-классе и снять его для республиканского конкурса, – поделился педагог. – Всё нужно было сделать в короткие сроки, при этом в необычном формате. У меня получилось удивить жюри и завоевать призовое место.
По словам учителя, чтобы стимулировать ребёнка добиваться новых успехов, педагог сам должен быть примером и образцом для подражания в мыслях, чувствах и поступках. Тогда и в учениках проснётся желание и вдохновение покорять новые вершины. В этом и заключается секретный рецепт мотивации школьников.
Татьяна Кравченко
Район Алтай