Общество

Секрет удачной выпечки

17.10.2021
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 «Хлеб – всему голова», «Без соли, без хлеба – половина обеда»… Пожалуй, эти пословицы о значении хлеба знают все от мала до велика. Ведь это один из самых популярных и любимых продуктов питания. Поэтому неудивительно, что у него есть свой праздник – 16 октября казахстанцы отмечают День хлеба.

История праздника берёт своё начало с 2006 года – именно тогда 16 октября было объявлено Всемирным днём хлеба. Во многих странах в этот день проходят тематические мероприятия – выставки хлебной продукции, встречи кулинаров, пекарей и кондитеров, ярмарки, мастер-классы, благотворительные акции и многое другое. Все желающие могут не только узнать историю, традиции хлебопечения, поделиться рецептами, но и попробовать различные сорта и виды хлеба и хлебобулочной продукции.  

В календаре праздничных дат Казахстана День хлеба появился недавно – в сентябре 2019 года. Праздник учреждён для укрепления высокого статуса зерновой и хлебной продукции, а также в знак уважения и признания заслуг казахстанских хлеборобов, мукомолов и пекарей. Действительно, их труд бесценен!

Прежде, чем хлеб попадёт на стол, он проходит очень длинный путь. Посевная кампания, выращивание зерна, сбор урожая, хранение, производство муки, хлебопечение… Если на одном из этапов что-то пойдёт не так, то о качестве хлебной продукции и говорить не придётся. В этом деле не должно быть дилетантов. Такого мнения придерживается шеф-пекарь из города Алтая Дмитрий Кулешов. Он считает, если не любить то, чем занимаешься, – дело на лад не пойдёт.  

– Главный секрет хлебопечения – любовь, – поделился Дмитрий Кулешов. – Если печь хлеб просто по рецепту, то ничего из этого не получится. Нужно относиться к продукту как к живому, с любовью. Тогда и результат будет отменный. Как и вкус!

И в подтверждение своих слов шеф-пекарь отметил, что бывает кофейня ещё закрыта, а у дверей уже собирается очередь за свежей выпечкой. Хотя удивляться здесь нечему, при перечислении видов продукции, которую здесь производят, словно ощущаешь аромат тёплого, с румяной корочкой хлеба.

 Хлеб с томлёным луком и орегано, французский багет с чесночным маслом и укропом, хлеб с сыром и паприкой, из ржаной муки с солодовой заваркой, кориандром и семечками подсолнечника, деревенский… Попробовать хочется всё, думается, что и читатель с этим согласится. К слову, деревенский хлеб местное население называет домашним. Это ли не самая высокая оценка качества хлебной продукции.

Александра Исаева

Фото из личного архива Дмитрия Кулешова

Район Алтай

17.10.2021
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