Сейсмологи в деле

В Усть-Каменогорске начались работы по оценке сейсмической опасности.

Специалисты научно-исследовательской программы ТОО «Институт сейсмологии» МЧС РК, ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС РК, ТОО «AspanTauLTD», ООО «ЭЛЬБРУС-ГЕО» прибыли в областной центр. До конца текущего года они будут проводить инструментальные обследования по уточнению тектонических структур.

Результатом этой работы станет разработка карт сейсмического районирования Усть-Каменогорска для ведения обоснованной строительной политики в области проектирования и капитального строительства.

Проект проходит в рамках реализации Дорожной карты «Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности Республики Казахстан» на 2021 – 2024 годы.

Комплекс инженерно-геофизических, инженерно-геологических и инженерно-геодезических работ выполняется под общим руководством ТОО «Институт сейсмологии» МЧС РК совместно со специалистами Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Баян Аскар

Фото из открытых источников