«Съедобные» серьги   и «сладкие» кружки 

На вашей кружке или чашке появились сколы и трещины? Мастерица из Усть-Каменогорска Анастасия Бубликова знает, как не только подарить посуде вторую жизнь, но и превратить её в настоящее произведение искусства.

Анастасия, пожалуй, – яркий пример того, что научиться можно любому ремеслу. Главное – желание и интерес к новым открытиям. Уж этого героине повествования не занимать. Ещё в детстве ей удавалось сочетать разные виды творчества: макраме, бисероплетение, вышивку крестом, пение в хоре и танцы. Отличилась Анастасия и при выборе профессионального пути. Получив специальность технолога пищевой промышленности, поступила в университет на строительно-архитектурный факультет… Но жизнь её пошла совершенно по другому сценарию.

Однажды на просторах Интернета девушка увидела страничку мастера, который занимался изготовлением изделий из полимерной глины. Это пластичный материал, похожий на пластилин, но после воздействия высокой температуры (запекания) он затвердевает. Обычно её используют для создания украшений, сувениров и других поделок. Анастасию так заинтересовал этот вид творчества, что она решила его освоить.

– На протяжении нескольких месяцев изучала теоретический материал, просматривала видеоуроки других мастеров, – поделилась она. – Муж, заметив мой интерес к полимерной глине, предложил попробовать самой сделать что-нибудь из этого материала. И меня так увлёк этот процесс…

Мир полимерных изделий настолько затянул мастерицу, что она уже не представляет свою жизнь без авантюрных затей. Среди первых работ – брелок Пикачу, брошь в виде воздушного шара и кольцо, украшенное цветами, которые она до сих пор бережно хранит.

За три года творчества коллекция девушки пополнилась эксклюзивными авторскими украшениями, которые вызывают восторг даже у самых привередливых модниц. Яркие броши в виде зонтов, долек арбуза и летучей мыши, акварельные серьги, серьги-стрекозы, морские звёздочки и даже «съедобные» – в виде печенья, королевские браслеты, завораживающие кулоны, подарочные магниты и брелоки…

Оригинальный дизайн, сочные краски и душевное тепло мастерицы, с которым выполнено каждое украшение из полимерной глины, позволят создать неповторимый образ – восхищённые взгляды окружающих вам обеспечены. Мастерица подчёркивает, что каждое изделие изготовлено ею с любовью и трепетом.

– Когда ты создаешь что-то своими руками и оцениваешь результат – эмоции не передать словами, – отметила Анастасия Бубликова. – Ты гордишься, что воплотил идею до конца. С каждым разом уровень мастерства растёт, и ты видишь, что получается всё лучше и лучше.

Фантазия Анастасии не ограничилась созданием бижутерии из полимерной глины. Как считает девушка, у истинной женщины красивым и необычным должно быть всё, в том числе и посуда. Так рукодельница занялась декором.

– Декорировать кружки и ложки я начала не сразу, – поделилась она. – Сначала боялась, что клей не выдержит и аппликация отпадёт. Первую кружку сделала мужу в подарок на день рождения, на ней изобразила танк из игры WorldofTanks. Кстати, теперь он только с ней и чаёвничает.

Затем на кружках «расцвели» цветочные композиции, уютно расположились совы, мышки, медведи, единороги, феи, а также аппетитные аппликации в виде сладостей и копчёностей.

– Если есть такие кружки и ложки, то чай пить вдвойне приятно, – с улыбкой отметила мастерица. – К тому же они станут оригинальным подарком на день рождения, Международный женский день, Новый год или профессиональный праздник.

Сначала к Анастасии обратилась знакомая с просьбой отреставрировать её любимую тарелку, затем подруга заказала в комплект к детским тарелочкам с эльфами кружки с декором. Да и у самой рукодельницы творческая фантазия разыгралась не на шутку – преображаться стали салфетницы, сахарницы, солонки и даже карманные зеркала. А из стеклянных банок необычной формы девушка создаёт элегантные вазы, которые придадут любому интерьеру особый шарм.

На вопрос, откуда мастерица черпает вдохновение для создания столь необычной декорированной посуды, она отвечает, что главный источник – окружающий мир.

– Природа создала уникальные цвета, силуэты и образы, которые можно использовать в творчестве, – резюмировала Анастасия Бубликова. – Нужно лишь быть открытым ко всему новому и необычному, уметь замечать прекрасное.

Александра Исаева