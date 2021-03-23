Седло для невесты

На протяжении тысячелетий лошадь играла исключительную роль в жизни казахов. Поэтому важным ремеслом степняка являлось изготовление конского снаряжения, которое также выступало приданым невесты и включало конское седло. Одно из таковых хранится в музее села Курчум.

Интересна история этого экспоната, неизменно привлекающего посетителей. По информации работников музея, седло изготовлено в 1930 году в Китае мастером Монтай Токтау в качестве приданого невесты. Так сложилось, что вещь долгие годы хранилась в семье как драгоценная реликвия. С обретением Казахстаном независимости потомки мастера-седельщика возвратились на историческую родину. Обосновавшись в селе Курчум, сестра Монтая Бахытгуль в 2015 году передала седло в музей.

Основным материалом при изготовлении этой вещи являлось дерево, металл и кожа. Остов седла собран из деревянных частей. Передняя лука высокая, почти вертикальная, задняя – изогнутая. Поскольку седло является женским, к тому же приданым невесты, оно имеет яркую и богатую отделку. Луки обложены крупными посеребрёнными накладками-пластинками с казахским орнаментом, а также овальными и полушаровидными клёпками.

Стремена седла сделаны из кованого железа, имеют орнамент. Кожаные элементы конской узды украшены 17 серебристыми предметами с гравировкой, резьбой по металлу и рельефным литьём в виде пятиконечной звезды, полумесяца, узорами. Описание элементов украшения конского снаряжения можно продолжать. Они являются ещё одним из подтверждений искусства народных мастеров.

Давно уже перестало быть частью приданого невесты украшенное конское седло. К тому же наши красавицы предпочитают теперь передвигаться на крутых «железных конях». Впрочем, как и джигиты. Однако ничто не сравнится с ощущением полёта и полной свободы минут, проведённых в седле. Об этом и вспоминается при виде этого старинного музейного экспоната.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район