Сделать серьезный шаг

Определены претенденты от Восточно-Казахстанской области на участие в выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

Напомним, выборы назначены Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на 12 августа 2020 года.

О том, кто, возможно, будет защищать в Сенате интересы жителей региона и какие задачи поставлены перед областной избирательной комиссией, рассказал ее председатель Ерсаин Набиев.

– Ерсаин Ахметвалиевич, с чего начата работа областной избирательной комиссии?

– Мы приступили к подготовке к избирательной кампании 13 июня. Вся информация о начале работы и составе Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии, а также нормативно-правовые акты, касающиеся проведения выборов, размещены на интернет-платформе акима ВКО – www.akimvko.gov.kz.

– Каковы правила проведения выборов депутатов Сената Парламента РК?

– В соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан», избрание депутатов Сената Парламента осуществляется на основе косвенного избирательного права тайным голосованием. В выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан участвуют выборщики – депутаты маслихатов всех уровней. На сегодня по региону их 301 человек.

Выборы депутатов Сената Парламента РК проводятся на совместном заседании выборщиков, которое считается правомочным, если на нем присутствует более половины от числа избранных депутатов, представляющих все маслихаты области. Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более 50 процентов присутствующих выборщиков. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов выборщиков, принявших участие в голосовании.

– Сколько заявок принято комиссией на участие в выборах? Какие сферы нашего общества представляют кандидаты?

– В Восточно-Казахстанскую областную избирательную комиссию подано четыре заявления о намерении баллотироваться кандидатом в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области в порядке самовыдвижения. Это аким Бородулихинского района Ольга Булавкина, секретарь Риддерского городского маслихата Игорь Панченко, главный врач областного специализированного медицинского центра Юрий Старокожев и руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуржан Жумадилов.

– По каким критериям проводился отбор кандидатов?

– Все кандидаты прошли проверку на соответствия, предъявляемые Конституцией РК и Законом «О выборах в Республике Казахстан». Установлено, что все они проживают в Казахстане последние десять лет, на территории Восточно-Казахстанской области – не менее трех лет. Согласно документам, поступившим из Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по ВКО, никто из кандидатов не имеет непогашенной и неснятой судимости в установленном законом порядке, не является виновным в совершении коррупционного преступления и правонарушения. Все кандидаты имеют высшее образование, их трудовой стаж – более пяти лет, возраст – старше 30 лет.

Кроме того, зарегистрировано 76 доверенных лиц. Областной избирательной комиссией совместно с работниками паспортных служб Департамента полиции ВКО проведена проверка достоверности собранных подписей в поддержку кандидатов.

– Ну и самый главный вопрос: кто же будет участвовать в выборах в Сенат Парламента от нашей области?

– Депутаты областного маслихата приняли решение выдвинуть кандидатом в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ольгу Булавкину.

Также на заседании областной избирательной комиссии зарегистрирован второй кандидат в депутаты Сената Парламента РК – Игорь Панченко. На сегодня регистрация кандидатов еще не завершена.

Бахыт Сарсембаева