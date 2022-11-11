Сделано немало, предстоит ещё больше

За последние годы облик Урджарского района заметно изменился. Местному населению совместно с районным акиматом удалось добиться хороших результатов в сельском хозяйстве, культуре, образовании и других областях.

Пользуясь представившимся случаем, мы побеседовали с акимом Урджарского района Нуржаном Токсеитовым и подробнее узнали, чем живёт район сегодня.

– Нуржан Тлеужанович, вы уже почти два с половиной года занимаете пост акима Урджарского района. За этот срок было сделано немало, уверены, на будущее запланированы не менее масштабные проекты. Каково нынешнее положение района?

– В первую очередь хочу сказать, что для меня большая честь руководить районом, имеющим глубокую историю и высокий потенциал для развития.

Действительно, за эти пару лет в районе был выполнен большой пласт работы. В качестве примера приведу капитальный ремонт аэропорта села Урджар – объекта, имеющего важное стратегическое значение. В результате длину взлётной полосы увеличили на 600 метров, теперь она достигает 2100 метров. Также полоса была расширена на 35 метров. Установлены смотровые башни. В настоящее время для круглосуточного взлёта и посадки самолётов устанавливаются освещение и видеонаблюдение.

Таким образом, были созданы все условия для одновременного взлёта и посадки без каких-либо помех сразу двух самолётов. Раньше в этом аэропорту такой возможности не было.

Ведётся работа по проведению водопровода в сёлах Баркытбель, Жанай, Каратал, Айтбай и Лайбулак. По направлениям Бестерек – Ер Кабанбай, Урджар – Егинсу, Карабута – Акшокы проведён средний ремонт 39 километров дорог и текущий ремонт 40 километров. Отремонтировано 27 километров улиц в сёлах Науалы, Каратал, Каратума, Коктерек и Маканчи. В четырёх сёлах продолжаются работы по установке уличного освещения.

Завершается строительство 60-квартирного дома в районном центре и врачебной амбулатории в селе Каратума.

Порой при реализации больших проектов могут случаться некоторые недочёты. Поэтому стараемся своевременно исправлять допущенные ошибки.

– Близится важное для всей страны событие – внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Как сельчане относятся к этому?

– Безусловно, это значимый момент в истории Казахстана, который определит его судьбу и новые векторы развития. Стоит отметить, местные жители весьма заинтересованы в успешном проведении внеочередных выборов Президента РК. Ведь это станет ещё одним важным шагом на пути к дальнейшему процветанию государства и сохранению стабильности в стране. Этого и желает народ.

Нашей главной задачей остаётся повышение благосостояния населения. Недавно побывал в сельских округах и побеседовал с жителями, постарался дать исчерпывающие ответы на волновавшие их вопросы. Нужно постоянно находиться в открытом диалоге с населением, чтобы быть в курсе всех пожеланий и предложений по решению актуальных проблем. К слову, всего в 53 населённых пунктах 27 сельских округов нашего района проживают свыше 70 тысяч человек.

– В экономике района значительную роль играет агропромышленный комплекс. Какие успехи аграриев Вы можете отметить?

– По итогам девяти месяцев текущего года произведено сельхозпродукции на 68 838,0 млн тенге, что на 114,6 процента больше, чем в прошлом году. При этом 37 процентов произведённой продукции приходится на растениеводство, а 63 процента – на животноводство.

Посевные площади в районе в этом году увеличили до 191 014 га, что по сравнению с 2021 годом больше на 102,1 процента, или на 3 850,0 га. На сегодняшний день убрано 61,8 тыс. тонн зерновых культур (97 процентов), а также 50,8 тыс. тонн масличных культур (70,3 процента).

Для успешной зимовки скота заготовлено 222,1 тыс. тонн грубых кормов, 12,0 тыс. тонн сенажа, 22 тыс. тонн сена и 19,9 тыс. тонн кормов. Помимо этого, сельскохозяйственные формирования района засеяли озимую пшеницу на 3830 га и вспахали зябь на 25,4 тыс. га под урожай следующего года. Сейчас работа в этом направлении продолжается. Вот так у нас проходит год, представителям сельхозформирований всегда есть чем заняться.

– Насколько известно, ни в растениеводстве, ни в животноводстве дело не спорится без применения современной техники и новых технологий. Расскажите, как обстоят дела у аграриев Урджара.

– Действительно, это очень важный аспект. В результате проведения разъяснительной работы с сельхозформированиями района было закуплено 190 единиц новой техники общей стоимостью 1 900,0 млн тенге.

Реализуются два инвестиционных проекта по освоению орошаемых земель с применением современных технологий. Один из них – устройство 24 дождевальных установок для орошения 2200 гектаров земли ТОО «Urdzhar Agro Company». Стоимость проекта составляет 3538 млн тенге. Сроки реализации – с 2020 по 2024 годы. В этом году 651 гектар кукурузных полей орошали девятью дождевальными установками, а 122 гектара – с использованием капельного орошения.

В рамках второго проекта с помощью дождевальных установок ТОО «Muhit AGRO» планирует орошать 700 гектаров земли. Проект реализуется с 2021 по 2023 годы, его стоимость составила 1423 млн тенге. Отмечу, что в 2022 году 320 гектаров кукурузных полей орошали четырьмя дождевальными установками RainFine.

Стоит упомянуть и колоссальную работу, проводимую ТОО «Юбилейный» села Колденен. Так, всего за два года товариществом, возглавляемым Мамырбеком Карашевым, через ТОО «ТехноЛизинг» был закуплен американский трактор марки John Deere последней модели на 162 млн тенге, комплексный семенной сепаратор, выполняющий четыре функции на 88 млн тенге, сельскохозяйственное устройство марки «Топ Таун-600» стоимостью 50 млн тенге от шведской фирмы Watterstat, погрузчик JCB производства Англии на 40 млн тенге и два украинских семенных сепаратора СЗ-6 стоимостью 11 млн тенге.

Также ТОО приобрело плуг за пять млн тенге от компании «Ростсельмаш», комбайн Акгоѕ для уборки урожая подсолнечника шириной 7,4 метра за десять млн тенге и сеялку итальянской марки МaterMass за 11 млн тенге. На сегодняшний день в его распоряжении несколько комбайнов марки Акгоѕ. Все эти меры, безусловно, повышают производительность труда и благоприятно сказываются на развитии экономики района.

– Это соответственно отражается и на росте поголовья скота?

– В настоящее время поголовье крупного рогатого скота в районе достигло 132 861 головы. Таким образом, рост поголовья КРС составил 101,8 процента. Численность лошадей насчитывает 37 521 голову, отмечается рост на 104,8 процента. Овец и коз в Урджарском районе 245 682 головы, рост составил 100,5 процента.

Также в текущем году было произведено 13 656,2 тонны мяса и 74 761,7 тонны молока, что на 105 и 103 процента соответственно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, во многом это заслуга льготных кредитов, выделяемых государством. На постоянной основе проводится разъяснительная работа с крестьянскими формированиями и гражданами о возможности получения таких кредитов.

По итогу для получения различных льготных кредитов в рамках программ «Агробизнес» и «Іскер» были направлены документы по 28 проектам на сумму 364,3 млн тенге, 18 из них уже получили одобрение. Оставшиеся десять проектов на сумму 175 млн тенге находятся на рассмотрении. А на получение кредитов через Аграрную кредитную корпорацию были направлены десять проектов на 71,9 млн тенге.

– Благодарим за содержательную беседу!

Беседовал Берикхан Тайжигит

Перевод Гульжан Естаевой

Урджарский район