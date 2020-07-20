Сдал арсенал – получил вознаграждение

Более результативно, чем прежде, проходит в этом году в Курчумском районе акция по добровольной сдаче гражданами оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По мнению сотрудников полиции, положительно сказались на этом изменения, внесенные в порядок приема незаконных арсеналов.

Акция стартовала 1 июля 2020 года. К началу второй декады месяца с заявлениями о желании сдать оружие обратились 13 жителей района. В целом, в руки полицейских они передали 24 единицы различных ружей. В их числе 6 нарезных и 18 гладкоствольных. В качестве вознаграждения за этот арсенал было выплачено в общей сложности 2 млн 13 тыс. 683 тенге.

– Гладкоствольные и нарезные ружья подразделяются в зависимости от состояния на три категории, – рассказал старший инспектор Курчумского районного отдела полиции майор Руслан Нурланулы. – За гладкоствольные первой категории выплачивается 30 МРП, за нарезные – 50. По второй категории –70 процентов от 30 МРП и 30 процентов от 50 МРП, соответственно. По третьей категории– 30 процентов от 30 МРП и 30 процентов от 50 МРП, соответственно.

По условиям нынешней акции, при добровольной сдаче оружия правоохранительные органы не выясняют его происхождение. То есть у гражданина нет необходимости писать объяснительные, доказывать, что им не совершено противоправных действий с использованием оружия. Этот фактор приносит хорошие результаты. По словам полицейских, самым удивительным в ходе акции было увидеть старинное ружье немецкого производства модели Geco. О его происхождении согласно условиям акции не спрашивали.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район