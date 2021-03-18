Сценарий, написанный жизнью

В Восточно-Казахстанской области сняли фильм о солистке знаменитого женского вокально-инструментального ансамбля «Айгуль» Гульжибек Аязбаевой.

«За что я люблю Казахстан и казахстанцев» – так называется художественный сериал, основанный на реальных историях. Он состоит из 50 киноновелл, которые были сняты разными творческими группами со всех регионов страны. Каждая из серий посвящена современным казахстанцам, героям нашего времени, чьи истории не оставят никого равнодушными. Проект, приуроченный к 30-летию Независимости РК, создан по заказу Агентства «Хабар».

Одна из таких киноновелл рассказывает зрителям о судьбе уроженки села Карабулак Зайсанского района Гульжибек Аязбаевой. Обладательница уникального голоса училась в Казахском государственном женском педагогическом институте, Московской консерватории.

Она была участницей первого в СССР женского вокально-инструментального ансамбля «Айгуль». ВИА был создан в 1968 году под руководством педагога, музыканта Марата Балтабаева. Музыкальный коллектив состоял из студенток КазЖенПИ. Ансамбль исполнял казахские народные песни в современной обработке.

В своё время молодые и талантливые «лунные цветки» покорили не только Советский Союз, но и зарубежье. Популярный ансамбль выступал на сценах Франции, Японии, Египта, Монголии, Польши.

Также Гульжибек Аязбаева была певицей Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Однажды из-за проблем со здоровьем ей пришлось навсегда оставить сцену.

История жизни известной артистки стала основой для сюжета короткометражного фильма «Ақторғын», снятого командой A. M. Projects во главе с режиссёром Алишером Мишелёвым.

– У нас за плечами огромный опыт в съёмках фильмов самых разных жанров, но этот проект особенный, так как ранее мы не снимали фильмы, основанные на реальных событиях, – отметил Алишер. – Это было большим испытанием, приходилось работать в тяжёлых условиях. Тем не менее мы постарались выжать максимум. Ведь эта история вдохновила нас. Она рассказывает о нелёгкой судьбе и последствиях выбора, о том, что нельзя опускать руки.

Главные герои киноновеллы – Акторгын (Майра Аргынбекова) и Ерзат (Жангир Ержанов). Несложно догадаться, что Гульжибек Аязбаева стала прототипом Акторгын. В свою очередь прообразом Ерзата стал Елшат, ученик певицы.

Роли в фильме исполняли в основном актёры Восточно-Казахстанского областного драматического театра.

Согласно сценарию, автором которого стал Асхат Асан, Ерзат встречает Акторгын, поющую на рынке в Зайсане, и просит её поделиться с ним опытом и знаниями. Артистка соглашается. В результате молодой человек добивается желаемого и поступает в один из престижных вузов страны. Своего наставника он забирает с собой в Алматы, чтобы здесь женщина воссоединилась со своей дочерью, которую она не видела 30 лет…

Съёмки фильма заняли две недели, а подготовка к работе длилась чуть больше месяца. Трудоёмкий процесс пришёлся на ноябрь – декабрь прошлого года. Начало холодов и продолжающиеся карантинные ограничения создали определённые трудности для съёмочной группы.

– По сценарию, практически весь фильм мы должны были снять в Зайсанском районе, ведь главные персонажи оттуда родом. Всё уже было готово, но в связи с ограничительными мерами добраться до этого места нам не удалось. Пришлось снимать все сцены в Усть-Каменогорске и пригороде, – поделился Алишер Мишелёв.

По словам звукорежиссёра Алексея Симоненко, который также принимал непосредственное участие в работе, команде даже приходилось взбираться на гору, чтобы отснять нужные кадры. И буран не был этой затее помехой.

– Запомнились и съёмки в парке. Температура воздуха была низкая, спрятать руки в карманах, как все остальные люди, я не мог, так как держал микрофон. Телескопическая палка, к которой крепится микрофон, металлическая, и мои ладони примёрзли к ней, – добавил Алексей Симоненко.

Как отмечает режиссёр фильма, каждый съёмочный день был примечательным. Курьёзы, трудности, ошибки, победы – всё это придавало действу некий шарм.

– Бывало, ходили по улицам частного сектора в поисках дома, подходящего для съёмок. Естественно, мы никого из местных жителей не знали, поэтому стучались в двери домов в ожидании, что кто-нибудь ответит нам и посодействует в работе. Были отказы, но в итоге нам помогла одна добрая женщина, – рассказал Алишер Мишелёв.

Отдельно стоит остановиться на музыкальном сопровождении фильма. Саундтрек под названием Aqtorgyn специально для этого проекта написал молодой композитор Адиль Сылдырбаев.

– Ещё в детстве, когда у меня только появился интерес к музыке, мечтал о том, что однажды напишу саундтрек к фильму, – говорит Адиль Сылдырбаев. – Нужно было постоянно присутствовать на съёмках, чтобы прочувствовать каждую сцену и понять, какую музыку к ней подобрать. Учитывая, что я весёлый человек, мне было тяжело настроиться на то, чтобы написать грустные мелодии к драме.

Вместе с тем команда потрудилась и над бэкстейдж-видео, которое показало зрителям действия, происходившие за кадром. Дополнило работу интервью лучшей подруги Гульжибек Аязбаевой в студенческие годы Гульнар Перковой. Они вместе учились в консерватории в Алматы.

Можно сказать, что в целом широкая публика хорошо приняла фильм и прониклась его содержанием. Тем, кто ещё не успел посмотреть «Ақторғын», предлагаем ознакомиться с телевизионной версией на YouTube-канале телеканала «Хабар». Кроме того, команда A. M. Projects выпустила специальный альбом, в который вошли все материалы, связанные с процессом создания фильма.

Отметим, работая над короткометражкой «Ақторғын», режиссёр Алишер Мишелёв параллельно принимал участие ещё в одном проекте. Его задачей было курировать студентов из разных городов Казахстана, обучать их искусству съёмки. Результатом их общего труда стал документальный фильм на тему «Беременность и вакцинация». Также в проекте участвовали жители Узбекистана и Кыргызстана.

На этом активная молодёжь областного центра в лице уже известной нам команды не останавливается. Недавно ребята провели стендап-шоу с ограниченным количеством зрителей. Молодые люди из Семея и Усть-Каменогорска выступили перед публикой с юмористической программой. Шутили они на разные темы, в будущем планируют продолжать организовывать мероприятия такого рода.

Гульжан Естаева

Фото Адиля Сылдырбаева