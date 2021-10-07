Счётчик в каждый дом

Об установке общедомовых приборов учёта тепла говорят в Казахстане уже не первый год. Кто-то на своём кошельке уже ощущает пользу в виде сэкономленных средств, а у кого-то необходимость установки приборов вызывает многочисленные вопросы.

Индивидуальный прибор учёта регистрирует только расход воды, при этом не учитывая температуру и другие параметры, тогда как общедомовой прибор учёта позволяет с высокой точностью определять качество подаваемой тепловой энергии, показывая, какая температура теплоносителя была на момент подачи его в дом. Этого уже достаточно для значительного снижения затрат на отопление и горячую воду. Он позволяет жителям домов экономить порядка 30 процентов расходов, ведь оплата идёт за фактически потреблённое тепло. Подробно обо всех нюансах рассказал директор сбыта теплоэнергии АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Олег Третьяков. По его словам, в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» стоит задача до 2025 года полностью обеспечить казахстанцев общедомовыми приборами учёта с дистанционной передачей данных. До конца этого года установить приборы должны не менее 80 процентов жилых домов, имеющих техническую возможность для такой модернизации.

По данным Олега Третьякова, в Усть-Каменогорске подключены к центральному теплоснабжению 1719 домов, из них 1143 дома отвечают техническим требованиям для установки общедомовых счётчиков. Однако лишь 481 жилой дом обеспечен общедомовым прибором учёта тепла. Для того чтобы рассказать о выгодах и удобствах такого прибора, а также о том, как его приобрести и установить, постоянно проводятся различные собрания среди жильцов с участием представителей ЖКХ.

Среди явных преимуществ – прибор учёта тепла фиксирует фактическое потреблённое количество ресурса. Происходит до 30 процентов экономии. Кроме того, введена дифференцированная оплата за теплоэнергию. Без приборов учёта тепла ежемесячная оплата составляет 3600 тенге без НДС, а с приборами учёта тепла лишь 1822 тенге без НДС. Также прибор учёта тепла позволяет контролировать показатели качества теплоносителя. На основании данных прибора можно определить необходимость внедрения энергосберегающих технологий в жилом доме.

Есть два варианта установки ОПУТ на многоквартирном жилом доме. Можно закупить и установить прибор учёта тепла самостоятельно за счёт собранных средств всех жильцов в любой специализированной монтажной организации, имеющей лицензию на установку приборов. При выборе данного варианта прибор будет находиться в собственности жильцов, поэтому вопрос о техническом обслуживании и поверке решается на общем собрании. Ещё один вариант – установить прибор за счёт средств АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» с рассрочкой на шесть или двенадцать месяцев.

– Начисление платы за приобретённый и установленный прибор будет производиться ежемесячно, отдельной строкой в расчётном листке за тепловую энергию. Для установки приборов учёта достаточно иметь минимум две трети голосов от общего количества жильцов в доме. На данный момент по итогам собраний были представлены протоколы по шести жилым домам, – рассказал Олег Третьяков.

Кроме того, в этом году АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» вышло с предложением за счёт корректировки инвестиционной программы приобрести и установить порядка 25 ОПУТ на многоквартирных жилых домах. Приборы будут находиться в собственности компании, и она же будет нести все затраты по эксплуатации и обслуживанию.

– Есть несколько критериев для домов, претендующих на установку общедомового прибора учёта тепла. Дом должен иметь техническую возможность установки прибора и не должен быть внесён в перечень ветхих, аварийных помещений, домов барачного типа. У подвального помещения дома должно быть удовлетворительное санитарное состояние. Установка прибора не должна быть сопряжена с дополнительными затратами на переоборудование теплового узла, не должно быть задолженности по всему жилому дому за прошедший отопительный период, – отметил Олег Третьяков.

Подробная информация по установке общедомовых приборов учёта тепла размещена на сайте ukteplo.kz.

Дарья Антон