Щит от инфекций

В Восточном Казахстане благодаря иммунизации значительно сократилось число случев заболеваний, вызванных различными инфекциями.

Иммунопрофилактика является одним из приоритетных направлений здравоохранения, потому что порой это единственный способ предупреждения распространения инфекционных болезней.

О том, как иммунизация влияет на здоровье жителей региона, рассказали на площадке Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Слямгазина и главный внештатный иммунолог Управления здравоохранения

Иван Мещеряков.

По сведениям спикеров, благодаря вакцинации населения достигнуто значительное снижение уровня заболеваемости дифтерией, столбняком, коклюшем, краснухой, эпидемическим паротитом, корью, вирусным гепатитом В, полиомиелитом, туберкулёзом, гемофильной инфекцией.

В рамках Национального календаря прививок с начала этого года по Восточно-Казахстанской области профилактические прививки получили практически все дети целевых групп.

В возрасте до одного года охват вакцинацией прививкой БЦЖ составил 97,6 процента. Так, против туберкулёза привито 3 885 новорождённых, в возрасте до одного года – 39 детей, против вирусного гепатита В – 96,7 процента детей.

Против пневмококковой инфекции прививки получили 39 процентов детей от одного года, от кори, краснухи, эпидемического паротита привиты около 41 процента, от полиомиелита ОПВ – 30,4 процента. Также 6 066 человек вакцинированы от дифтерии, столбняка.

Кроме того, вакцинацией против вирусного гепатита А-2 охвачен 1 681 ребёнок, клещевого энцефалита – 6 874 человека, бешенства – 213 человек.

Как отметила Сауле Слямгазина, даже малейшие сбои в проведении профилактики могут привести к накоплению восприимчивых к инфекции лиц и вызвать серьёзные вспышки заболеваний. Наряду с этим, за первый квартал этого года по области зарегистрировано 78 отказов от прививок. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период таких случаев было 26, то есть в три раза меньше.

Чаще всего отказываются от иммунизации жители Усть-Каменогорска, Курчумского и Глубоковского районов. Причинами этого в основном являются личные, религиозные убеждения людей и недоверие к вакцине.

– По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, вакцинопрофилактика и чистая вода – единственные меры, реально влияющие на общественное здоровье. За последние 150 лет, по данным ВОЗ, продолжительность жизни в мире увеличилась на 30 лет, из них на 25 лет – благодаря вакцинации, – констатировала Сауле Слямгазина.

Главный внештатный иммунолог УЗ ВКО Иван Мещеряков напомнил, что вакцинация проводится бесплатно в 25 поликлиниках области.

– Данная процедура выполняется в специально оборудованных прививочных кабинетах медицинским персоналом, имеющим разрешение к проведению иммунопрофилактики. У 1 160 медработников в регионе есть соответствующие лицензии, – добавил специалист.

Бахыт Сарсембаева