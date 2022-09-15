Щит и опора государства

В областном центре информационно-разъяснительная группа оборонного ведомства под руководством начальника Департамента воспитательной и идеологической работы МО РК генерал-майора Серика Бурамбаева провела свою работу среди военнослужащих и членов их семей.

В частности, разъяснены основные положения Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Напомним, деятельность информационно-разъяснительной группы также направлена на реализацию поручения Главы государства по поддержанию боевого духа военнослужащих, она осуществляется во всех регионах Казахстана.

Представители оборонного ведомства довели до сведения аудитории все основные тезисы, прозвучавшие в Послании Президента Республики Казахстан. Было отмечено, что строительство Нового Казахстана невозможно без проведения целого ряда реформ, в том числе без укрепления вооружённых сил страны.

Серик Бурамбаев обратил внимание на неоценимый вклад местных органов военного управления и тех, кто готовит молодое поколение к службе.

– Первый осенний выезд нашей информационно-разъяснительной группы мы начали с востока страны, – подчеркнул он. – Это не случайно! Здесь сосредоточено большое количество воинских частей, пограничных застав и других подразделений. Сегодня мы видим – у Казахстана сильная и мобильная армия, выступающая надёжным щитом и опорой государства.

Генерал-майор Серик Бурамбаев также отметил, что консолидация всех конструктивных и созидательных сил казахстанского общества вокруг Главы государства станет тем самым мостом, по которому пойдёт наша страна в стремительно меняющемся мире.

В рамках информационно-разъяснительной работы также были показаны видеоролики о казахстанской армии, военных учебных заведениях, поощрены лучшие военнослужащие, проходящие службу в воинских частях региона и их родители.

Встреча завершилась концертом, который был подготовлен творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооружённых сил Республики Казахстан.

Ерик Абитов

Фото Тлеубека Шаяхмета