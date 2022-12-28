«Щелкунчик»: с отвагой в сердце

Восточно-Казахстанский областной драматический театр к Новому году подарил своим юным зрителям красочную музыкальную головокружительную фантазию на тему всемирно известной сказки Э. Т. А. Гофмана – «Щелкунчик, орех Кракатук и Принцесса».

Уже 130 лет сказка «Щелкунчик» живёт на театральных подмостках мира. И раз за разом получает новые оригинальные воплощения на сцене.

Во многих городах мира практически одновременно прошли премьеры спектаклей по произведению Э. Т. А. Гофмана. Что это? Случайность или широкое увлечение творчеством самого загадочного писателя в истории мировой литературы? Ответ напрашивается сам собой. «Щелкунчик» – самая пленительная новогодняя история из всех когда-либо написанных.

Однако чтобы завораживающий сказочный мир Гофмана был понятен и юному зрителю, актёру Восточно-Казахстанского областного драматического театра Сергею Астраханцеву пришлось хорошенько пофантазировать. И «плодом» его творческого воображения стала пьеса, в которой чудеса свершаются благодаря волшебной силе мечты главной героини – служанки Мари.

Восточноказахстанским зрителям предоставилась уникальная возможность заглянуть в кукольный домик, напоминающий пряничное лакомство, и проникнуться атмосферой искрящегося бала с оживающими прямо на глазах изящными фигурками фрау и геров. К удивлению зрителей, миниатюрные человечки оказались способными на большие человеческие чувства: любовь, дружбу, благодарность. Эти же чувства помогли им вместе с девочкой Мари и Принцем развеять злые чары и одолеть коварных злодеев – Мышильду и Мышиного короля.

Посетившие премьеру горожане и гости Усть-Каменогорска открыли для себя удивительный мир, наполненный величественной музыкой Чайковского, потрясающей игрой света, вдохновляющей темой добра.

Особый шарм постановке придали песни, написанные в тандеме Сергея Астраханцева и ҚР «Мәдениет қайрактері» Светланы Апасовой. Они созвучны вальсам великого композитора и ярко характеризуют персонажей.

Свои краски в образы главных героев привнесли молодые актёры театра. Юлия Забавская наделила Марию особой трепетностью и нежностью, Юрий Миронов в роли Принца-Щелкунчика расположил к себе зрителей отвагой.

А дружелюбное «соседство» на сцене актёров и кукол добавило в спектакль новые смыслы, один из них – гармоничное отношение человека ко всему, что его окружает.

Благодаря стройному сюжету и удачной игре актёрского ансамбля, интересным режиссёрским приёмам и пластической выразительности фантазия «Щелкунчик, орех Кракатук и Принцесса» уже успела покорить сердца первых восточноказахстанских зрителей.

Но герои Гофмана ещё не прощаются! Они приглашают ощутить силу обаяния сценического искусства и с наступлением нового, 2023 года!

Спектакль покажут в Восточно-Казахстанском областном драматическом театре 2, 3, 6 и 7 января.

Дарья Шавлева

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