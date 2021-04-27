Счастливое детство

В селе Саржал Абайского района откроется новый детский сад.

Строительство дошкольного учреждения, отвечающего современным требованиям, стало радостным событием для местных жителей. Это позволит не только создать новые рабочие места, но и сократить очереди в детские сады.

На данный момент большая часть строительных работ завершена. Двухэтажный детсад, рассчитанный на 120 мест, распахнёт свои двери для детворы в июне этого года.

Недавно аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров посетил объект и дал положительную оценку качеству и срокам строительства.

– Воспитание подрастающего поколения – одна из основных наших задач. Для её выполнения в районе создаются все условия. Построена новая школа на 300 мест, теперь возводится детский сад, – сказал Жаркынбек Байсабыров.

Отметим, детский сад строится в рамках государственно-частного партнёрства. Инициатором выступил житель села, предприниматель Улан Акылбек.

– Считаю, что дети – это самое главное в жизни, поэтому решил внести свой вклад в решение проблемы нехватки мест в детских садах в родном селе, – пояснил он.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район