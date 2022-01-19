Счастье стать родителями

Президентская программа «Аңсаған сәби», в рамках которой было значительно увеличено количество квот по программам ЭКО, подарила возможность стать родителями тем, кто давно об этом мечтал.

В Восточно-Казахстанской области на свет появился первый такой малыш. Супруги, ставшие его родителями, ждали этого радостного события с 2016 года. По словам Алёны Долгих, 35-летней жительницы областного центра, в течение нескольких лет она не могла родить ребёнка, проходила лечение в Центре материнства и детства в Усть-Каменогорске, но положительной динамики не было.

– В 2020 году я собрала документы для получения квоты на ЭКО, – рассказывает счастливая мама. – Честно говоря, не думала, что моя очередь так быстро подойдёт. Благодаря реализации президентской программы «Аңсаған сәби» количество квот было увеличено, и очередь быстро продвинулась.

Выбрав поликлинику, женщина сдала все анализы. Не понадобилось много времени и на сбор необходимых документов.

– В столичном медцентре мне сделали экстракорпоральное оплодотворение. С первого раза всё получилось с положительным результатом, – говорит Алёна Долгих.

Малыш появился на свет весом 3661 грамм, ростом 52 сантиметра.

Супруги Долгих, впервые ставшие родителями, выразили признательность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, инициировавшему программу «Аңсаған сәби».

– Мы чувствуем себя очень счастливыми. Сына назвали Марком, – рассказывают родители. – Комплекс медицинских процедур был проведён абсолютно бесплатно – все расходы покрыла медицинская страховка.

По информации пресс-службы ВКО филиала ФСМС, в прошлом году в рамках этой программы на Восточно-Казахстанскую область было выделено около 500 квот для супружеских пар, которые по состоянию здоровья не могут зачать ребёнка естественным путём.

В этом году вспомогательными репродуктивными технологиями в рамках президентской программы смогут воспользоваться ещё 270 супружеских пар.

Стать участником программы ЭКО в рамках обязательного социального медицинского страхования могут супружеские пары с первичным или вторичным бесплодием. Для этого им необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления и получить консультацию врача-гинеколога либо обратиться к региональному координатору программы «Аңсаған сәби», врачу – акушеру-гинекологу Н. С. Слямхановой по телефону +7 (7232) 74-16-40.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников