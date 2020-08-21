Счастье размером с ладошку

Мастерицу из Усть-Каменогорска Ольгу Киселёву с улыбкой называют создателем ладошечного счастья, ведь она вяжет забавные мини-игрушки, размер которых бывает не больше 2,5 сантиметра.

Её первые петельки были созданы под чутким руководством мамы и бабушки в далёкие 90-е годы прошлого века.

– В доме, в котором вязали и по всем углам лежали моточки с пряжей и крючки со спицами, невозможно было устоять перед соблазном научиться этому ремеслу, – с воодушевлением рассказала Ольга. – Бабушка вязала варежки и носки, а мама – красивые кардиганы и кофты. Тогда это было большой редкостью и роскошью, ведь выбор в магазинах был очень скуден. Надо ли говорить, что у меня были эксклюзивные шапочки и кофточки?!

Вспомнить навыки вязания и заняться японским искусством амигуруми Ольгу подтолкнула маленькая дочь, которая попросила подарить ей на день рождения мультяшного героя.

– Схему вязания нашла в Интернете, – поделилась мастерица. – Через неделю весёлый Лунтик ростом 25 сантиметров с нетерпением ждал встречи со своей юной хозяйкой.

Неподдельный восторг и искренний смех дочери сподвигли Ольгу Киселёву заняться изучением техники амигуруми. Онлайн-курсы, видеоуроки, мастер-классы, интернет-сообщества, где мастера обмениваются опытом, – всё это помогло появиться на свет оригинальным мини-игрушкам. Сейчас в копилке вязаных радостей мастерицы черепашка, пчёлка Ромка, забавные единорожки, косолапые медвежата, котики Компот и Рыжик, зайки, пандочки, собачки и другие, как сейчас модно говорить, мимишные персонажи, которые без труда поместятся в кармане.

– Таких малышей можно брать с собой в путешествия и на прогулку, – отметила Ольга. – Ведь они помещаются в детской ладошке. Но ошибочно предполагать, что только дети становятся обладателями моих мини-игрушек. В каждом из нас живёт ребёнок, которому тоже нужны маленькие ладошечные радости в карманах деловых костюмов. Они возвращают в доброе и беззаботное детство.

Идеи для создания вязаных мини-прелестей мастерица встречает в обычной жизни и потом долго «колдует» над образом.

– Идеи? Они как маленький огонёк, – отметила она, – увидел образ на картинке, в кино, на улице… И нужно дать этому огоньку разгореться, дорисовать, продумать каждую мелочь и только вдохновение даст этому образу воплотиться в жизнь.

Также наша героиня увлекается вязанием домовых, которые не просто служат украшением интерьера, но и охраняют тепло семейного очага, и портретных кукол, которые становятся подружками своих хозяек. Глядя на весёлое семейство вязаных персонажей Ольги Киселёвой, хочется улыбнуться им в ответ, взять в руки и унести к себе домой, чтобы они своим позитивом радовали каждый день. Да и сама мастерица подтверждает, что если приютить такое чудо дома, то хорошее настроение обеспечено.

Татьяна Кравченко