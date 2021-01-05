Счастье, помноженное на три

В последние дни прошедшего года в семье Медета и Айгуль Иманалиновых случилось настоящее новогоднее чудо. Супруги стали родителями тройняшек.

У семейной пары родились три девочки. Медет и Айгуль Иманалиновы вместе уже более 12 лет и воспитывают троих сыновей. Как признаётся многодетный отец, они с супругой давно мечтали о дочке, а рождение сразу трёх девочек стало для них радостной неожиданностью. Пока малышки ещё в роддоме, но имена им родители уже дали – Алима, Алина и Алиша.

– Конечно, для нас это огромная радость. Многие думают, что делали ЭКО, но это не так. Мы с женой давно мечтали о дочке, а потому для нас это тройное счастье. На четвёртом месяце сделали УЗИ и узнали, что у нас будет тройня, три девочки. Конечно, очень обрадовались. Дочки появились на свет 24 декабря. Сейчас они ещё в больнице, набирают вес, – поделился Медет.

Родители признались, что им не помешает жилищная помощь. Дело в том, что многодетная семья уже более шести лет живёт в арендуемом частном доме. В нём две комнаты и кухня. С шестью детьми им точно потребуется расширение жилплощади. По словам главы семьи, в очереди на жильё они не стоят, никакой сторонней помощи супруги также не получали. Сам Медет работает на рынке, жена – домохозяйка.

– Не помешала бы помощь с жильём, так как мы сейчас арендуем дом. Дети – это большое счастье, для шестерых теперь требуется больше пространства, – говорит Медет.

Как сообщил руководитель отдела занятости и социальных программ Семея Мурат Куржикаев, как только маму с дочками выпишут из больницы, им окажут помощь по оформлению документов для получения пособия по рождению детей, помогут встать в очередь на получение жилья и АСП.

Наргиза Омарканова

Семей