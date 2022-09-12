Счастье, помноженное на пять

Главная пятёрка достижений супругов Логиновых – четыре дочки и сыночек.

Считается, что воспитание детей – дело очень хлопотное, особенно если семья многодетная, мол, затраты большие, свободного времени практически нет. С утра до ночи стирка, глажка, уборка, готовка… И так изо дня в день. А вот Сергей и Юлия Логиновы из села Уварово Глубоковского района, воспитывая пятерых детей, убедились, что каждый их день по-своему неповторим и вместе с заботами и суетой приносит много радости и счастья.

– С детства мечтала о большой, дружной семье, – отмечает хозяйка дома. – Самое большое счастье для меня, как женщины, – быть мамой. Конечно, это очень большой и ответственный труд, но он приносит радость, а когда ты мама пятерых детей, то количество счастливых и радостных моментов увеличивается в пять раз.

Супруги Логиновы уже 23 года вместе. Сергей – серьёзный, надёжный и заботливый глава семьи. Работает ветеринарным врачом в крестьянском хозяйстве «Уваровское». В детях он души не чает. Спокойный, никогда голоса не повысит. Но они и без того его слушаются.

Юлия – настоящая хранительница семейного очага. Глядя на неё – молодую, красивую, сложно предположить, что она многодетная мама. Улыбчивая, не жалуется на нехватку времени и бесконечный поток домашних дел.

В доме всегда порядок, на столе – вкусный обед, домашняя выпечка. Приготовить еду для такого многочисленного семейства – задача не из простых. К тому же постоянного внимания требуют личное подворье и огород. Весь свой день Юлия посвящает детям, семье, дому.

– Времени на домашние хлопоты действительно требуется много, но вместе мы справляемся, – уверяет многодетная мама. – Обязанности между всеми чётко распределены. Когда помощников в семье много – даже легче. Дети всегда готовы оказать поддержку не только нам с мужем, но и друг другу.

Сергей и Юлия признаются, что все дети у них желанные, на каждого у них хватает любви, заботы, внимания. И, впитав благоприятный семейный климат, они растут замечательными.

Старшей дочери Алёне 22 года. Она работает лаборантом химического анализа в ТОО «KazMinerals». Валерия, которой 16 лет, учится в Восточно-Казахстанском гуманитарном колледже имени Абая, мечтает стать тренером по лёгкой атлетике. Она, кстати, является бронзовым призёром чемпионата республики по пятиборью.

Третью дочь родители шутливо называют Елизавета III. Ей 13 лет, учится в 8 классе. Её сестрёнка Василиса в этом году пошла во второй класс. Они обе творческие, любознательные, прилежные.

Подрастает в доме самый младший и всеми любимый член семьи – Тимофей. Ему только год и девять месяцев.

Когда в семье много детей – это так здорово! У каждого из них всегда будет большая семья – широкий круг родных, поддержка со стороны близких. Как говорят родители, главное – чтобы между ними царили взаимопонимание и доверие.

Конечно, быть многодетными родителями непросто, но другой жизни Сергей и Юлия себе не представляют. Теперь их заветная мечта – чтобы дети выросли добрыми, ответственными, порядочными, а главное, счастливыми людьми.

Есть такое выражение: даже небольшой дом с тёплым семейным очагом может вместить целую вселенную. История многодетной семьи Логиновых полностью раскрывает смысл этой фразы.

Супруги признаются, что они так и представляли себе семейную жизнь – с шумным хором весёлых детских голосов… Но всё же для полного счастья им не хватает самой малости – просторного автомобиля – чтобы всей семьёй отправиться в путешествие по красивейшим местам нашей страны.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива семьи Логиновых

Глубоковский район