Счастье под новой крышей

Около 30 семей в Глубоковском районе смогут приобрести жильё по программе «Бақытты отбасы», которая направлена на комплексную поддержку социально уязвимых слоёв населения.

Участниками программы могут стать многодетные, неполные и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями. Одно из главных требований к претендентам – они не должны иметь своего жилья и при этом стоять в очереди на его получение в местных акиматах.

По сведениям главы Глубоковского района Тамары Рахимжановой, в настоящее время в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 836 человек.

– В марте этого года АО «Отбасы банк» начал приём онлайн-заявок на участие в программе «Бақытты отбасы». Из нашего района подано 29 заявлений, из которых девять – от многодетных семей, 16 – от неполных и четыре заявления от семей, воспитывающих детей-инвалидов. На сегодня банком одобрены заявки четырёх кандидатов, прошедших условия платежеспособности, из них – одна многодетная семья, три семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Отказано банком двум соискателям. Остальные, кто подал заявки, включены в резервный список, – сообщила Тамара Рахимжанова.

Вместе с тем, по словам акима района, «Отбасы банк» планирует пригласить из резервного списка на подтверждение платежеспособности ещё десять кандидатов.

– Проведён анализ по 23 семьям на среднедушевой доход, который показал, что 13 из них имеют доход ниже прожиточного минимума (34 302 тенге), 10 семей – до 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый период, – проинформировала глава района.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район