Счастье моё одноэтажное

В Курчумском районе скоро отпразднуют новоселья в домах, построенных в рамках реализации областной программы «Одноэтажный Восток».

В 2020 году в западной части районного центра было построено 13 двухквартирных домов в рамках программы государственно-частного партнерства. В настоящее время ведётся их подключение к электро-, водо- и канализационным сетям. Наряду с этим строителям предстоит навести последние штрихи – благоустроить территории возле домов, установить ограждения.

В этом году продолжилось возведение девяти двухквартирных домов в западной стороне районного центра. На трёх из них работает ТОО «СМУ «Шығыс». По информации прораба организации Данияра Кинашева, к работе приступили в мае. В настоящее время близится к завершению отделка на первом из трёх домов. На втором объекте строители заняты установкой кровли. Третий дом представляет готовую коробку, где также ведутся работы.

Общая площадь каждой квартиры составит 108 квадратных метров. Территория усадьбы займет порядка 10 соток.

По информации Курчумского районного акимата, одноэтажные квартиры строятся и в сёлах Маркаколь, Калжыр и Аксуат. В общей сложности ожидается сдача в эксплуатацию 28 двухквартирных домов. Ключи от нового жилья получат 56 семей.

Бек Нигметов

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Курчумский район