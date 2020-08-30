Сборник незыблемых ценностей

30 августа в Казахстане отмечают День Конституции. В этом году этот праздник вдвойне значимый, ведь Основному закону страны исполняется 25 лет.

Конституция Республики Казахстан, принятая на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года, отражает волю народа в утверждении страны как демократического, светского, правового и социального государства, высшие ценности которого – человек, его жизнь, права и свободы. На протяжении 25 лет Основной закон страны ежедневно доказывал, что Казахстан развивается в правильном направлении. Сумев сохранить межэтническое и межкультурное согласие проживающих народов и опираясь на основы Конституции, мы смогли достичь успехов во всех сферах жизни и занять достойное место на мировой арене.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев

на международной научно-практической конференции «Конституция: единство, стабильность, процветание», посвященной 20-летию Конституции РК, подчеркнул: «Казахстан сегодня – состоявшееся, уважаемое, достойное государство. Это конкретное воплощение в жизнь всех положений и принципов нашего Основного закона. В Основном законе есть все правовые инструменты и для успешного развития, и для самообновления нации… Мы – страна, которая ценит то, что есть. Конституция – бесценный дар нашей независимости, сборник ценностей, который не будет устаревать со сменой поколения, а будет обновляться с каждым годом».

Для казахстанцев день принятия Основного закона – одно из самых значимых событий в истории страны, поэтому 30 августа по всей республике проходят конференции, круглые столы, выставки, концерты и другие культурные мероприятия. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции культурно-развлекательная программа переведена в онлайн-формат, но это не повлияет на масштабность празднования Дня Конституции. Так, Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека (ВКО ДЮБ) для своих читателей и всех желающих подготовила немало интересных видеосюжетов и встреч с известными личностями нашего региона.

– В преддверии Дня Конституции на страничке библиотеки в социальных сетях запустили видеосюжет, – рассказала руководитель инновационно-методического центра ВКО ДЮБ Тамара Устинова. – Вниманию пользователей мы представили книги на государственном и русском языках о становлении нашего государства: «Қазақстан жолы», «Нұрсұлтанның нұрлы жолы – Светлый путь Нурсултана», «Основные законодательные акты о языках в РК», «Стратегия независимости», «Становление Конституции Республики Казахстан», «Тәуелсіздік дәуірі», «Этнос и религия» и пр. Авторский ряд в лице О. Дымова, Ж. Кыдыралина, К. Мырзы и других известных писателей раскрыл читателям основные аспекты идеи современной казахстанской государственности.

Приглашённый гость – заслуженный деятель образования РК, кандидат исторических наук, доцент ВКГУ им. С. Аманжолова Маратбек Аканов в исторической панораме рассказал о нелёгком пути становления нашего государства в годы независимости, об изменениях, которые претерпел Основной закон за это время.

– В Конституции чётко определены функции Президента и каждой ветви власти, – сказал Маратбек Аканов. – И это правильное решение, в сложный период становления государства нужно было доверять одному человеку. Нурсултан Назарбаев определил путь развития: «сначала экономика, потом политика» и привёл народ к благосостоянию, стабильности и процветанию.

Также с 25-летием Конституции восточноказахстанцев поздравил писатель, журналист, общественный деятель Садыбек Тугел. Особое внимание он уделил главной ценности Основного закона – человеку и его жизни. Состоялся прямой эфир с председателем городского фронт-офиса Лиги волонтёров студенткой ВКУ им. С. Аманжолова Айботой Шанжин, на котором говорили о важности знакомства молодёжи с правами и обязанностями гражданина Республики Казахстан.

Александра Исаева

Бакытгуль Бельбаева