Сбор юных патриотов

В Казахстане стартовал седьмой республиканский военно-патриотический сбор молодёжи «Айбын-2021», посвящённый 30-летию Независимости РК. В этот раз он прошёл в режиме онлайн.

Ежегодное мероприятие объединило более тысячи человек активной казахстанской молодёжи. Это юноши и девушки, являющиеся воспитанниками военно-патриотических клубов, победителями областных и городских соревнований по военно-прикладным видам спорта, а также воспитанники республиканских военных школ-интернатов и военных кафедр вузов.

В Усть-Каменогорске к торжественному открытию сбора молодёжи подключилась команда «Жас құтқарушы» во главе с заместителем акима области Азаматом Мухамедчиновым.

На церемонии открытия участников приветствовали в прямом эфире заместитель Премьер-министра Республики Казахстана Ералы Тугжанов и министр обороны РК Мурат Бектанов. Они отметили, что в Казахстане уделяется огромное внимание подрастающему поколению. Во всех регионах, городах создаются благоприятные условия, чтобы молодёжь училась, занималась спортом и владела всеми качествами достойного гражданина своего Отечества.

– Радует, что наша молодёжь с большим желанием стремится попасть в ряды Вооружённых Сил РК. Это важная и благородная миссия. Надеемся увидеть вас курсантами и офицерами ВС Республики Казахстан. Верим, что вы приложите все усилия, чтобы стать квалифицированными специалистами в военном деле, – выразили общее мнение государственные деятели.

В этом году, отмечают организаторы, значительно увеличилось количество участников.

– Если раньше в играх принимали участие не более 500 человек, то в этом году – 1110. Это 74 команды из всех регионов страны: 51 военно-патриотический клуб, 17 военно-патриотических клубов различных родов войск, а также пять команд республиканских школ «Жас Ұлан» и команда из Военного колледжа имени С. К. Нурмагамбетова.

Честь Восточно-Казахстанской области будут защищать воспитанники клубов «Жас сарбаз» из Усть-Каменогорска, Семея и района Алтай, специализированного мужского лицея «Жас Ұлан» и дети военнослужащих РгК «Восток» Министерства обороны РК.

В отдельных конкурсах и соревнованиях в индивидуальном порядке смогут также принять участие все желающие в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрировавшиеся в мобильном приложении «Айбын» и выполнившие все условия конкурса.

Военно-патриотический сбор молодёжи «Айбын-2021» продлится с 6 октября по 30 ноября. За это время юноши и девушки пройдут уникальную школу подготовки, испытают свои силы и возможности, обретут бесценный опыт, новых друзей и товарищей.

– Участников ждёт насыщенная программа. В неё включены различные конкурсы – интеллектуальный, творческий, изобретательский, по оказанию первой медицинской помощи, челленджи, соревнования по военно-прикладным видам спорта. Также в этом году появились новые конкурсы: национальная игра тоғызқұмалақ, медиаконкурс юных журналистов «Жас сарбаз – Жас тілшісі», – сообщили организаторы.

По итогам всех состязаний будут определены лидеры, которые сразятся в финальной игре «Білім. Абырой. Жеңіс».

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В Семее в режиме онлайн стартовали военно-патриотические сборы «Айбын-2021».

Напомним, что в этом году военно-патриотические сборы проходят уже в седьмой раз. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в формат мероприятия, ставшего уже традиционным, перенеся его в формат онлайн.

– Участие в сборах принимают более 70 команд из всех регионов страны, – рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Жас кыран» Серик Тусупов. – Семей представляют три команды, включая команду военно-патриотического клуба «Жас кыран». Это очень важное мероприятие для молодёжи, которое учит патриотизму и положительно влияет на уровень их спортивной подготовки.

Большинство ребят уже участвовали в «Айбыне» в предыдущие годы и отмечают, что с каждым годом уровень организации соревнований становится выше, появляются новые дисциплины.

– Я участвую в сборах второй раз. В этом году появились некоторые изменения, внедрены такие дисицплины, как «Тогызкумалак» и «Юный журналист», – поделилась впечатлениями одна из участниц сборов, ученица Многопрофильной гимназии имени Шакарима Аида Ныгмет. – Такие конкурсы помогают молодёжи развиваться не только со спортивной, но и с творческой стороны. Я участвую в конкурсе «Юный журналист». Он состоит из трёх этапов. Нужно было снять видеоматериал о Вооружённых Силах. Мы взяли интервью, снимали материалы, было очень интересно!

Стоит отметить, что к участию в сборах ребята подходят очень ответственно. Подготовку они начали ещё летом, собирались по три раза в неделю, составляли сценарии для творческих конкурсов, продумывали план действий для любой ситуации, которая теоретически может возникнуть по ходу мероприятия.

Бахыт Сарсембаева, Флора Левина

Фото УВП ВКО и автора

Усть-Каменогорск, Семей