Сбережёт семейный бюджет, приумножит здоровье

Внедрение страховой медицины позволило значительно повысить качество и увеличить объём оказываемых медицинских услуг по всем ключевым направлениям.

В прошлом году бесплатную медицинскую помощь в рамках гарантированного объёма жителям Восточного Казахстана оказывали 107 медицинских организаций. На эти цели из бюджета Фонда социального медицинского страхования было направлено 119 млрд тенге. Более четырёх миллионов раз восточноказахстанцы обращались в поликлиники за помощью в рамках ОСМС. Жители области смогли за счёт медицинской страховки не только получить лечение, но и бесплатно пройти дорогостоящие обследования на аппаратах КТ и МРТ.

В этом году Фонд социального медицинского страхования направит более 122 млрд тенге на финансирование медицинской помощи в Восточном Казахстане. Это позволит увеличить расходы на 53 процента на оказание высокотехнологичной медпомощи, стационарозамещающей помощи – на 48 процентов, онкологии – на 38 процентов, клинико-диагностических услуг – на 27 процентов, скорой медицинской помощи и санитарной авиации – на 36 процентов, финансирование медицинской реабилитации – на 28 процентов.

По словам директора филиала Фонда социального медицинского страхования по ВКО Галымжана Абилова, увеличение объёмов даст возможность финансово обеспечить повышение доступности медицинской помощи жителям области по ОСМС. К слову, в системе медицинского страхования сейчас зарегистрировано более миллиона человек или 80 процентов от общей численности населения Восточного Казахстана. Большую часть составляют льготные категории граждан и наёмные работники. Специалисты рекомендуют тем, кто оказался вне системы ОСМС, стать её участником, ведь застрахованные граждане имеют доступ к широкому спектру медицинской помощи и не ограничиваются объёмом и стоимостью медицинских услуг.

Пациенты, которые платят минимальные взносы в ОСМС и отчисления в пределах 28 тысяч тенге в год, получают медицинскую помощь бесплатно, при этом сумма их взносов не имеет значения.

Дарья Антон

Фото из открытых источников