Вести из районов

Санаторий с грязелечебницей

16.08.2022
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В Бескарагайском районе области Абай презентован проект по строительству санатория с грязелечебницей и зоной отдыха на территории слабосолёного озера Шошкалы.

По словам руководителя проекта, представителя компании «Жаннұр Астана» Аскара Ильжанова, реализация этого инвестиционного проекта рассчитана до 2027 года, он оценивается в 5 млрд тенге.

Первый этап намечен на 2023-2024 годы. За этот период вокруг озера Шошкалы будут обустроены пляжи, построены купальни и другие малые архитектурные формы, начнётся первый этап благоустройства территорий.

С 2024 года приступят к поэтапному строительству основных капитальных объектов: санатория с бассейном и грязелечебницей, нескольких экогостиниц, ресторанов и конюшни. Завершится проект полным благоустройством прилегающей территории.

Софья Соболевская

Бескарагайский район

16.08.2022
764

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