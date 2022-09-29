Самый значимый объект десятилетия

Строительство самого протяжённого моста через Бухтарминское водохранилище является важным проектом развития транспортной инфраструктуры в экономике региона и республики.

По мнению акима области Даниала Ахметова, ввод в эксплуатацию долгожданной переправы в корне изменит логистику в регионе.

Отметим, что строительство уникального объекта находится в поле зрения Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках важных поручений по развитию приграничных районов Восточного Казахстана.

Опоры моста

На масштабной стройке, которая ведётся ударными темпами, побывал глава региона и ознакомился с ходом реализации проекта. Мостостроители рассказали о новых технологиях и технике, применяемых при возведении переправы через рукотворное море, о работе коллектива, занятого выполнением сложной и ответственной работы.

– Это уникальный стратегический и социальный объект, который соединит три района, – подчеркнул аким области. – Мост возводится по поручению Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Стройка идёт сразу с двух берегов, и чтобы не зависеть от сезонных погодных условий, возводится технологический мост. Строители работают в две смены, для них оборудован вахтовый посёлок. Всего длина моста 1316 метров. Уже возведены 9 из 21-ой опоры. Показателем надёжности и прочности будущей переправы является то, что строители моста используют самые современные технологии.

К примеру, длина опоры может в зависимости от разной глубины воды достигать более 40 метров. Предусмотрены транспортные развязки, отведение воды и дорожки для перемещения скота. В то же время будущий мост не будет создавать никаких препятствий для судоходства.

– Важно, что возведение этого уникального для Казахстана сооружения позволит кардинально изменить логистику в три района – Курчумский, Тарбагатайский и Зайсанский, – отметил Даниал Ахметов. – После завершения проекта в стоимость всех товаров уже не будет заложена цена паромной переправы. Мост придаст импульс экономическому и социальному развитию районов, а также туризму, промышленности и предпринимательству.

Импульс развития

Действительно, завершения строительства надёжной переправы через Бухтарминское водохранилище с нетерпением ожидают сразу в нескольких районах. В частности, в отдалённом селе Урунхайка, расположенном на берегу высокогорного озера Маркаколь, сейчас строится новая школа. Её открытия тоже долгие годы ожидают местные школьники, а также их родители. Будущее многих населённых пунктов зависит от условий для обучения, воспитания детей, выбора их пути в жизни. При наличии устойчивой и надёжной мобильной связи, скоростного интернета, улучшении состояния сельских дорог возможно ускоренное развитие туризма в регионе. Особенно в таких заповедных местах, где расположены природные государственные заповедники, являющиеся гордостью и бесценным достоянием всего Казахстана.

В пользу возводимой переправы между Курчумским районом и районом Самар свидетельствуют многие факторы из современной жизни сельчан. К примеру, даже население Зайсанского района сегодня предпочитает добираться до Усть-Каменогорска не по обычному маршруту, где сейчас ведётся ремонт международной автомобильной трассы. Часть зайсанцев едет через соседний Курчумский район, пока ходит паром – так им удобнее, комфортнее. Хотя так тоже не близко, а зимой, с прекращением навигации, прерывается и такое сообщение, пока не ударят морозы и будут возможны их поездки по окрепшему льду. Поэтому, как ни крути, новый мост нужен всем и поскорее.

Что касается совершенствования логистики, то здесь именно тот случай, когда мультипликативный эффект заявит о себе в полный рост. Возможность воспользоваться постоянной переправой в любое время года и суток для Катон-Карагайского района открывает новые маршруты. Кому нужен прямой выход в направлении Алматы, минуя областной центр, сможет на грузовом, а также легковом транспорте через район Самар добраться до Калбатау в попутном или обратном направлениях. Одним словом, появляется масса самых разных вариантов, а это неплохо.

В рамках развития приграничных территорий новый мост, действительно, имеет стратегическое значение. Для Восточного Казахстана это является одним из значимых и масштабных объектов и проектов в течение последнего десятилетия, да и не только. В прошлом веке в акватории тогда ещё будущего Бухтарминского водохранилища была построена одноимённая гидроэлектростанция. Она в корне изменила картину местной природы, экономический, социально-культурный и экологический ландшафт.

Акцент на позитив

У любого события, как у обычной медали, всегда есть две стороны, а иногда их гораздо больше, чем мы знаем. Если сконцентрироваться на позитиве, то искусственный водоём за счёт слияния Иртыша, Зайсана, Бухтармы, иных притоков положил начало многим секторам экономики. К примеру, выработке электроэнергии, развитию водного пассажирского транспорта, грузового судоходства. Особое место в этой цепочке занимает развитие рыбоводства и промышленного рыболовства, туристической отрасли на основе баз отдыха на всём побережье водохранилища. В разные годы водную преграду одолевали за счёт паромов на Октябрьской, Васильевской, Курчумской переправах, из которых сейчас напряжённо функционирует последняя. На сегодня не оставалось альтернативы возведению моста.

«Рудный Алтай» уже сообщал о планах региона по развитию рыбоводства в рамках разных государственных программ. Представители профильной науки, ведомств и структур в текущем году продолжили зарыбление разных участков на побережье водохранилища, омывающего своими водами территорию нескольких районов области. Это необходимо не просто с точки зрения извлечения из водных ресурсов рыбной продукции, доходов, прибыли, но и восполнения популяции подводных обитателей. Более того, увеличения биологического разнообразия за счёт научно обоснованного разведения ценных пород рыбы, что прежде совсем не водились в ВКО, либо по различным причинам их популяция, к сожалению, уменьшилась.

Когда выпускают крохотных личинок в свободное плавание, невольно возникает вопрос, каковы их шансы на выживание? Особенно после инкубационных условий для самостоятельной адаптации в большой, открытой воде? По утверждению учёных, в водной среде сформирована прекрасная кормовая база, имеющая весомый потенциал. Всё это к вопросу о том, что возведение нового моста для местного населения послужит толчком к развитию разных отраслей экономики, а также её диверсификации в ВКО.

Таир Сапаргалиев