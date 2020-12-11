Самый «зелёный» вуз 

НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Даулета Серикбаева» заняло первое место в рейтинге самых «зелёных» университетов в Казахстане.

Международным рейтингом экологической устойчивости вузов Green Metric Ranking of World Universities ежегодно выявляются самыеэкологичные вузы в мире, которые заботятся об окружающей среде и учат этому своих студентов.

Учитываются такие критерии, как внедрение технологий Smart Campus, «зелёное» строительство; потребление энергии и воздействие на окружающую среду; сокращение использования бумаги и пластика; рациональное использование водных ресурсов; проведение учебных курсов по экологии и осуществление исследовательских проектов, нацеленных на изучение экологической проблематики; число опубликованных научных работ по теме экологии и другое.

ВКТУ им. Д. Серикбаева три года назад взял курс на развитие зелёных технологий. Университет культивирует бережное отношение к окружающей среде и продвигает экологическую повестку.

К примеру, в прошлом году вуз удостоился победного места среди 62 учреждений в республиканском конкурсе «Зелёный офис», проводимом Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК.

– Это неслучайные победы, а результат системной работы, – отмечает ректор вуза Жасулан Шаймарданов. – С 2017 года в нашем учебном заведении действует проект «ВКТУ – зелёный университет», который охватывает все направления деятельности и успешно реализуется в рамках стратегии университета по устойчивому развитию.

Учебное заведение всячески прививает своим студентам интерес к экологии. Так, в учебных корпусах ВКТУ внедрена система сортировки и переработки мусора, уделяется серьёзное внимание озеленению прилегающих территорий с применением возобновляемых источников энергии, реализуется проект Smart Campus, внедряется стопроцентный электронный документооборот и так далее.

Кроме того, технический университет создаёт качественную и комфортную среду для сотрудников и обучающихся, эффективно использует технологии и формирует «зелёное мышление».

Бахыт Сарсембаева

Фото НАО «ВКТУ имени Даулета Серикбаева»