Самый важный день бойца 

В День Первого Президента Республики Казахстан новобранцы торжественно примут военную присягу в Усть-Каменогорском гарнизоне.

В этот день более 325 молодых бойцов воинской части

им. Халық Қаһарманы К. Кайсенова дадут клятву служить своему народу и защищать его интересы.

Юношей призвали из разных регионов Казахстана в Усть-Каменогорск около месяца назад. За это время ребята прошли курс молодого бойца: получили базовые навыки стрельбы, прошли строевую подготовку, ознакомились с воинским уставом.

– Когда пришла пора принять присягу, по устоявшейся доброй традиции этот период совпал с важным государственным праздником – Днём Первого Президента РК, – сказал командир воинской части 27943 подполковник Аслан Китапбаев. – Высокие слова о верности Родине – это священная клятва: «Я, гражданин Республики Казахстан, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному Президенту, свято соблюдать Конституцию и законы моего суверенного государства».

Этот важный текст наизусть знает каждый военнослужащий. Вынос боевого знамени, открытие торжественного митинга, исполнение Государственного гимна с поднятием Флага Республики Казахстан – это и многое другое часть важной церемонии, которая останется в памяти у каждого бойца как символ почётной обязанности, которая возлагается на военнослужащего, присягнувшего на верность Отечеству.

Аслан Китапбаев подчеркнул высокую роль Первого Президента Республики Казахстан в созидании мира, благополучия, стабильности в стране. 29 лет назад на карте мира появилось новое независимое государство – Казахстан. И в самые важные годы становления у руля страны стоял дальновидный, мудрый, ответственный руководитель, сумевший достойно вывести республику на высокий международный уровень.

Милана Лейман

Из архива воинской части