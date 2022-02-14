Самый лучший подарок

Уроженцы села Капанбулак Жарминского района оснастили школьную библиотеку современным оборудованием и значительно пополнили её книжный фонд.

Модернизация школьной библиотеки является требованием сегодняшнего дня, уверены в администрации средней школы имени Т. Хасенулы села Капанбулак. Для приобщения юных сельчан к чтению художественной литературы было решено превратить обычное школьное книгохранилище в современную библиотеку.

Поддержала педагогов в благом деле одна из бывших учениц сельской альма-матер, профессор Российской академии естественных наук, кандидат медицинских наук Роза Болеуханова. Родной школе она оказала спонсорскую помощь в рамках акции «Туған жерге тағзым».

Средства пошли на приобретение современного компьютерного оборудования, оргтехники для школьной библиотеки и обновление интерьера.

Также в акции «Подари книгу» приняли участие выпускники разных лет, пополнившие книжный фонд библиотеки на 400 единиц.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район