Самое время для подготовки

В Бородулихинском районе взяли на особый контроль освоение средств, выделенных на работы по предупреждению весенних паводков.

Так, согласно разработанному плану Shygys – аdaldyq alany, представители проектного офиса Borodyliha – аdaldyq alany и аппарата акима Бородулихинского района взяли на общественный контроль работы по предупреждению весенних паводков и правильное освоение выделенных средств.

По данным акимата Бородулихинского района, из местного бюджета было выделено 3 миллиона 594 тысячи тенге. Закуплено 9700 литров дизельного топлива, 1000 литров бензина АИ-92, приобретено 3000 единиц мешкотары.

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В Зайсанском районе нача—ли подготовку к весенним паводкам.

Этой зимой на территории района выпало много снега. В степи высота снежного покрова достигает одного метра, а в горной местности – ещё больше. Теперь ожидается его таяние.

Дамбы и плотины во всех населённых пунктах находятся под круглосуточным контролем. В районе насчитывается семь мостов и 153 водопропускных трубы. Их состояние также отслеживается.

Так, в целях предотвращения весенних подтоплений в посёлке Айнабулак расчищены от снега и завалов мосты, канавы и водостоки.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников