Самое лучшее – детям

На сегодня дополнительным образованием в стране охвачено более трёх миллионов детей.

Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев.

– По поручению Главы государства до 2027 года будут созданы 50 детских оздоровительных образовательных центров и сто крупных объектов дополнительного образования, – отметил Гани Бейсембаев. – Данные подходы позволят создать новые возможности для личностного развития и успешной социализации детей с особыми образовательными потребностями и детей из социально уязвимых слоёв населения.

Артём Захаров