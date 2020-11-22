В ВКО предприниматели сферы торговли непродовольственными товарами обратились с предложениями к руководству Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) ВКО.

Это произошло в ходе организованной Палатой предпринимателей ВКО встречи представителей департамента ДККБТУ с представителями малого, среднего бизнеса. Тема вызывает и отвлечённые мысли. Ими хотелось бы поделиться, не вдаваясь в подробности обсуждения.

СУТЬ ВОПРОСА

Предприниматели от имени своих коллег, которых они представляют, высказали предложения по смягчению ограничительных мер. В частности, разрешить им работать в выходные дни – в субботу и воскресенье. Речь идёт о торговле непродовольственными товарами. Этот сектор экономики и бизнеса испытывает наибольшие трудности.

Это долго объяснять не надо. Люди ощутили на себе. В цепочке продавец – покупатель одинаково трудно обеим сторонам. От покупки вещей можно воздержаться на какое-то время. Всё зависит от запаса прочности, который тоже имеет предел. В любом случае, очевидно – пандемия давит на торговлю.

Это на одной стороне чаши весов, а что находится на другой? В целом, общая кризисная ситуация не нравится и не выгодна никому. Другое дело, что здесь уже приходится невольно выбирать. Есть ли этот выбор, и какие тут варианты?

ФОРМАТ ОНЛАЙН

Диалоги всё чаще – в режиме видео-конференц-связи. В чём тоже заложен большой смысл. Проглядывается своя примета времени. Подобный цифровой формат поневоле становится массовым. Востребованным. Суть внедрения цифрового государства в том, чтобы исключить прямой контакт между теми, кто оказывает разные услуги, и теми, кто их получает. С целью устранить почву для коррупции и риски, связанные с ней. Это профилактика, вакцина для искоренения социального зла. Поскольку оно является многоликим и очень опасным недугом общества. Здесь речь о прямом ущербе государству, кроме того, о моральном уроне обществу в нравственном плане. Это вовсе не мелочь.

Кто бы мог подумать ещё совсем недавно, что этот формат пригодится для более важных целей? Когда на кону окажутся не деньги, не товар, бизнес, а ни много ни мало – физическое здоровье и жизнь людей, населения страны. Здесь любые другие ценности уходят на второй план. Пандемия жёстко ставит каждого из нас перед выбором. Что может быть дороже? Здесь требуется вакцина, в самом прямом смысле слова. Для тех, кто болен или оберегается от вируса. Иначе вполне реальна, как никогда раньше, явная угроза элементарного физического исчезновения. И это уже вовсе не надуманные страшилки.

Здесь режим удалённости оказался кстати, на руку. Он ограждает от непосредственного физического контакта. Впрочем, он коснулся и торговли, сферы услуг. Онлайн-продажи доказали право на жизнь. Позволяют заработать иным даже на общем кризисе. Кому война с эпидемией, а кому мать родна. На общем фоне довольно странно выглядят сводки о рейтинге миллиардеров, темпы обогащения, баснословные состояния, вызывая эмоции и давая повод для размышлений. Между тем это объективная реальность, данная нам в ощущение. Нужно искать свои пути выживания, набираться сил и терпения, мужества.

НОН-КОНТАКТ

О чём бы мы сейчас ни говорили, что бы ни делали, всегда должны помнить о самом главном. В данный момент ВКО находится в «красной» зоне. На пике опасности. Этим всё сказано. Дальше всё зависит лично от каждого человека и общества вместе взятого – в городе, в области, в стране.

Здесь же эффективной мерой как раз выступает метод ограничения контактов между людьми, разные формы и уровни добровольной или вынужденной самоизоляции. Население уже убедилось в этом на своём личном опыте. Только так можно реально прервать цепочку контактов между больными и здоровыми людьми, остановить вирус.

Мир никогда уже не будет прежним, это признают теперь даже скептики. С пришествием пандемии в Казахстан и в наш регион люди стали другими. Так, с весны 2020 года население пережило ввод ЧП, жёсткий карантин, ослабление мер ограничения. Осенью, к сожалению, ограничительные меры вновь ужесточены. И наблюдается двоякий подход и реакция. Сформировалась определённая культура. Многие ответственно подходят к своему здоровью, думают о других, соблюдают все меры предосторожности в семье, быту, на работе. Не кивают на иных, отвечают за себя и свои действия.

В народе давно бытует пословица. «У человека, если даже болезнь пройдёт, привычка останется». Надо, чтобы антивирусная культура и дисциплина были нам привиты прочно и сохранились как добрые привычки. Передавались другим на бытовом и социальном уровнях. Стали частью, нормой жизни, её насущной потребностью.

ФУЛ-КОНТАКТ

Есть, к сожалению, и другая категория, для которой актуален наш подзаголовок. Он взят из терминологии тех, кто занимается каратэ, единоборствами. Означает полный и жёсткий, жестокий контакт. Правила позволяют бойцу наносить такие удары, от которых соперник может получить различные травмы, несовместимые с жизнью.

Нарушая карантин, меры ограничения, расширяя круг контактов, человек подвергает опасности и себя и других. И здесь обычно ищут психологическую подоплёку. Вначале весны психологи обращали внимание на элемент и эффект недоверия, беспечного отношения массы людей. Казалось, что всё это нас не коснётся. Происходит где-то далеко, на другой планете. Мы останемся лишь в роли наблюдателей. Позже будем лишь вспоминать как долгий и ужасный сон.

Но далеко ходить не будем. Возьмём отрезок жизни за последние 30 лет. Какие бы катаклизмы нас ни сотрясали, такого еще не было. Чрезвычайное положение в масштабах страны, объявление карантина. Меры ограничения. Первая волна, опасность возникновения второй волны. Влияние на нашу жизнь, а она зависит от работы, источников доходов. Сегодня перед каждым неизбежно возникает дилемма: что важнее – экономика, бизнес или здоровье? Работа или жизнь? Не всё так однозначно, одно с другим тесно переплетено. Тут нельзя отрицать реальные меры поддержки государства.

Уже последующие события в течение лета и осени развеяли все оставшиеся сомнения и смутные призрачные надежды. Наступило всеобщее отрезвление. Так ли это?

Проводятся аналогии с третьим мировым бедствием. По охвату, масштабам, ущербу экономике, жизни людей. Об этом трагическая статистика ВОЗ, она на виду у всех.

Восточный Казахстан, несмотря на все усилия, из аутсайдеров в хорошем смысле слова превратился в лидеров уже с явной негативной окраской.

ВАЖЕН НАСТРОЙ

В эмоциональном плане вдруг все встали вспоминать предпосылки, предтечу навалившихся катаклизмов. На память приходят все фильмы ужасов, в которых пошагово описывались похожие сценарии развития событий. Будто человечество последовательно «накаркало» на себя беду. И напророчило на свою голову сегодняшние злоключения. Как не ссылаться на то, что все мысли материализуются?!

Клин вышибают клином. Понятно, что в первую очередь необходим сегодня трезвый позитивный настрой. Не потому, что ничего другого не остаётся. Вспомните, как провожали минувший век, встречали миллениум. Тогда тоже предрекали конец света, порой несли полный бред. Попробовали бы мы хоть на минутку поверить в такое? Могли бы тогда дойти до сегодняшних дней? Разруха у человека в голове, утверждал профессор Преображенский.

Сегодня человек в маске на улицах и в помещении не выглядит нелепым. Мы привыкаем к мерам безопасности. Хотя совсем недавно подобное видели только в сюжетах о странах третьего мира. Там промышленный смог вместе с выхлопными газами авто густо накрывал крупные города.

ТОЛЬКО ДИАЛОГ

Истина в том, что тяжелее всего оказалось перенести всё это психологически. Прежде врачи всегда советовали, что надо научиться жить с болезнью. Человек – существо социальное, переносит самоизоляцию с трудом. Своим поведением провоцирует на хорошее, и наоборот. Особенно публичные люди, имеющие вес, влияние. Они подают пример, сдают плазму. Её антитела помогут другим справиться с опасным вирусом. Но обидно, когда кумиры социума могут стать своими же антиподами, нарушая строгие меры ограничений.

Выглядят преждевременными предложения и просьбы бизнеса о снятии запрета на проведение свадеб и других мероприятий. Там, где высокий риск заражения людей.

Власти и профильные ведомства делают всё, что в силах. Держат связь, ведут диалог с бизнесом. Цели у всех общие. Сравним тактику борьбы с вирусом вначале и сейчас – земля и небо. Есть система реагирования медиков на вызовы эпидемии. Стоит пока набраться терпения. Это, по словам мудрецов прошлого, – самое большое мужество.

На сессии маслихата об этом говорил аким ВКО Даниал Ахметов в ответ на просьбы депутатов от имени бизнеса. Здоровье и жизнь людей – это главное. Надо проявить терпение. О том же сказал и аким Семея Ермак Салимов в диалоге с представителями малого бизнеса.

Палата предпринимателей ВКО, Фонд «Даму», банки предлагают инструменты помощи. ДККБТУ считает, что часть предложений бизнеса найдёт реальную поддержку.

Таир Сапаргалиев

Из архива редакции