Самая созидательная профессия

При въезде в областной центр со стороны горы Чечек по самарской автомобильной трассе открывается свежий и нестандартный вид современного городского микрорайона с новыми домами, широкими улицами, аккуратно обустроенными в духе времени.

Это зримые плоды труда большой армии строителей Восточного Казахстана, а также их коллег-дорожников и многочисленных смежников, работающих рука об руку. Не исключено, что эта новая часть Усть-Каменогорска станет своего рода визитной карточкой областного центра. Здесь растут этажи жилых домов, знаковых объектов системы здравоохранения, других учреждений социальной сферы.

Примечательно, что заметно меняется в лучшую сторону цветовая палитра, используемая на фасадах зданий. В ней преобладают яркие, светлые, жизнеутверждающие краски и их разнообразные оттенки, радующие глаз горожан. В то же время отрасль строительства постепенно развивается в остальных городах и районах Восточного Казахстана.

Профессиональный праздник – День строителя – самый подходящий момент для того, чтобы высказать в адрес представителей созидательной профессии тёплые слова заслуженных поздравлений и искренних пожеланий.

Аким области Даниал Ахметов подчеркнул огромную роль строителей в укреплении экономики города, региона, обращаясь к ним на своей официальной странице в социальных сетях.

– Уважаемые земляки! Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники строительной сферы, – отметил глава региона. – Именно эти люди делают всё для того, чтобы города и районы нашей страны были современными, красивыми и комфортными для жизни. Благодаря им наши дети учатся в новых школах, соответствующих всем стандартам, даже в самых отдалённых населённых пунктах появляются физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, дома культуры и другие важные объекты социальной

инфраструктуры.

Добавим, руководство области не случайно делает акцент на возведении объектов образования. Поскольку в наши дни одной из главных задач является воспитание и обучение молодого поколения, за которым будущее нашей страны, её дальнейшее поступательное развитие. В этом году, по официальным данным, в Восточно-Казахстанской области ведётся строительство семи школ на 1520 мест. По утверждённому в 2021 году плану по строительству объектов образования в регионе, до 2025 года строители намерены в общей сложности возвести 33 школы.

По информации профильного управления, в текущем году в Усть-Каменогорске началось строительство школы на 599 мест в посёлке Нұрлы жол. В Риддере возводится новый объект образования на 600 мест. Новая школа на 320 мест также строится в посёлке Касыма Кайсенова.

Получило размах жилищное строительство, потому как спрос на жильё остаётся по традиции очень высоким. Широкое распространение получило как в областном центре, так и в районах возведение новых жилых домов по популярной программе «Одноэтажный Восток». «Рудный Алтай» регулярно подробно сообщает о её успешной реализации, к примеру, в Катон-Карагайском и Зайсанском районах.

Надо сказать, что в селе Улкен Нарын впервые за последние тридцать лет возведён благоустроенный многоэтажный жилой дом на несколько десятков квартир для счастливых новосёлов. Одновременно вырос с нуля новый жилой микрорайон из типовых одноэтажных двухквартирных домов, предусмотрены соответствующие социальные объекты в перспективе. В Зайсанском районе одноэтажные двухквартирные дома органично вписаны в городскую застройку, внося некоторое своеобразие в облик населённого пункта в южной части области.

Глава региона высоко оценивает вклад работников строительной сферы, их профессионализм и преданность главному делу жизни, выбранному раз и навсегда.

– Строительная отрасль сейчас получила новый импульс развития, на площадках трудятся тысячи специалистов, искренне влюблённых в своё дело, и сегодня мы отдаём дань уважения и благодарим всех, кто представляет эту благородную и созидательную профессию, – подчеркнул аким области Даниал Ахметов. – Хочется пожелать всем крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия, счастья и добра! С Днём строителя!

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета