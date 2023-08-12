Самая созидательная профессия

В этом году в сфере образования Курчумского района произошло значимое событие – введена в строй новая школа в таёжном селе Урунхайка, расположенном на берегу высокогорного озера Маркаколь. Эта новость далеко не местного значения, поскольку отражает в известной степени общее состояние и соответствующий уровень развития строительной отрасли Восточного Казахстана.

Накануне профессионального праздника строителей «Рудный Алтай» имеет возможность написать о многих позитивных тенденциях и событиях в этой сфере. В частности, в областном центре ведётся масштабное жилищное строительство, возводится уникальный гематологический центр, через Бухтарминское водохранилище прокладываются пролёты не менее уникального моста, растут производственные, социальные объекты в других районах и сёлах области. И всё же хотелось бы уделить внимание объектам именно в сфере образования, поскольку от этого напрямую зависит настоящее и будущее казахстанского общества.

Напомним, что открытие современного очага знаний в отдалённом селе и районе укладывается в русло прямых поручений Главы государства по развитию приграничных территорий. В рамках комплексных программ делается очень многое для повышения качества жизни населения, решения социальных проблем, модернизации имеющейся инфраструктуры, возрождения сёл ВКО. Для жителей приграничья стало отличной новостью решение Президента РК Касым-Жомарта Токаева о возвращении статуса самостоятельных Катон-Карагайскому, Маркакольскому районам в прежних административных границах, восстановлении райцентров. Это поднимает дух населения, открывает второе дыхание.

В канун Дня строителя хотелось бы рассказать немного о тех, кто вносит конкретный вклад в улучшение жизни на селе, возводит современные объекты. В их числе строительная компания ТОО «СМУ Шыгыс», которая была занята на возведении долгожданной школы в селе Урунхайка. Характерно, что компания базируется в городе

Зайсане, но фронт работы её не ограничивается пределами своего района. На счету зайсанских строителей различные объекты в других районах, городах, регионах Казахстана.

Ценный опыт коллектива состоит в том, что он опирается на свои кадры, которые шаг за шагом осваивают премудрости профессии, растут, получают закалку. В их ряду называют молодого и перспективного инженера ПТО Рустама Галиулина, с которым нам удалось пообщаться.

– В нашей семье прежде не было профессиональных строителей, поэтому я являюсь её первым представителем, – говорит Рустам Галиулин. – Можно сказать, что с самого детства мечтал об этой профессии. Поступил после школы в университет на архитектурно-строительный факультет по специальности промышленно-гражданское строительство (ПГС). Получив диплом и знания, вернулся в Зайсан, потому что было желание работать и приносить пользу в родном городе и районе. Считаю его одним из лучших в Восточном Казахстане, поэтому я сегодня здесь.

Молодой специалист начинал с самых азов, работал бетонщиком, арматурщиком, бригадиром, а сейчас трудится в производственно-техническом отделе. По его словам, коллектив у них большой и сплочённый, имеется своё производство необходимых материалов. Это позволяет ТОО «СМУ Шыгыс» и его руководителю Дарыну Абжанову строить важные объекты в самых разных отраслях экономики ВКО и республики. Ежегодно вводятся в эксплуатацию около 15–20 пусковых объектов, где оставляют свой почерк работники компании.

Собеседник отмечает, что за 30-летнюю историю деятельности компании возводилось жильё, плотины, каналы, мосты, а сейчас на очереди новая школа в родном Зайсане. Наибольшее удовлетворение приносит работа на объектах соседних приграничных районов, с которыми связывают самые разнообразные контакты и отношения.

– Наш коллектив сейчас занят на строительстве четырёх медпунктов в Курчумском и одного – в Тарбагатайском районах, – говорит Рустам Галиулин. – Работа идёт по графику, если всё будет продолжаться по плану, то надеемся их сдать в строй точно в установленные сроки. Мы понимаем, насколько важны и нужны подобные объекты здравоохранения в сельских районах, поэтому коллеги стараются делать своё дело с высоким качеством, своевременно, учитывая ожидания наших земляков в соседних приграничных районах.

Пользуясь случаем, молодой инженер-строитель от своего имени поздравляет родной коллектив и руководство компании с профессио-

нальным праздником и желает в День строителя всем здоровья, успехов, благополучия. В свою очередь, «Рудный Алтай» направляет в их адрес, а также всех строителей Восточного Казахстана пожелания удачи, профессионального роста, ускоренного развития и процветания строительной отрасли области и страны.

Таир Сапаргалиев