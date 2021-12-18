Самат Байгереев: «Расту вместе со страной»

Молодой учёный Самат Байгереев – человек новой формации, появившийся на свет в год обретения Республикой Казахстан независимости. Своим трудом он вносит значительный вклад в отечественную науку, в будущее страны.

30 лет назад произошли исторические перемены в жизни нашего государства, положившие начало её независимости. Была открыта новая эра в её многовековой истории.

В этот эпохальный для страны год в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района появился на свет Самат Байгереев. В этом году ему, как и независимому Казахстану, исполнилось 30 лет, 13 из которых тесно переплелись с Восточно-Казахстанским техническим университетом имени Даулета Серикбаева. Самат Ракимгалиевич сегодня является заместителем декана Школы машиностроения ВКТУ, доктором PhD.

– На моё воспитание, конечно же, повлияли родители, – рассказывает молодой учёный, – они своим примером показывали и по сей день показывают, что «без труда не вытащить и рыбку из пруда», «упорство и труд всё перетрут», «делай добро, и оно обязательно вернётся»! Эти пословицы являются основными элементами формулы моей жизни.

Отец нашего героя, Ракимгали Калаубаевич, является руководителем отдела ветеринарии Катон-Карагайского района, мама – Сауле Исаевна – главным врачом районной больницы.

По научной стезе пошёл и брат Самата – Досан Байгереев, являющийся доктором PhD, ассоциированным профессором Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова.

После окончания Улкеннарынской средней школы Самат поступил в ВКТУ им. Д. Серикбаева на специальность «Транспорт, транспортная техника и технологии». Интерес к автомобилям, признаётся он, появился у него ещё в детстве – мечтал стать водителем скорой помощи.

Учёба в университете настолько увлекла талантливого студента, что в 2012 году, после окончания вуза с отличием, Самат решил продолжить постигать технические науки, поступив в магистратуру на свой факультет. Шаг за шагом ставил новые цели и упорно шёл к их достижению. После успешной защиты магистерской диссертации ему была присвоена академическая степень магистра технических наук.

И снова шаг вперёд. В 2016 году молодой человек поступил в докторантуру PhD по специальности «Машиностроение». Спустя четыре года успешно защитил докторскую диссертацию на соискание учёной степени доктора философии (PhD). Тема его работы была посвящена разработке инновационной технологической машины для измельчения материалов. После защиты диссертации продолжил работу в своём, уже ставшем родным, университете.

– Наука для меня – это своего рода творчество, – признаётся Самат Ракимгалиевич. – Результатом этого творческого процесса на сегодняшний день является наличие более тридцати научных публикаций, среди которых – и публикации в международных изданиях Польши, Венгрии, России.

Кроме того, молодой учёный успел запатентовать два своих изобретения.

– Первое изобретение связано с разработкой стенда для диагностирования тормозных систем автомобилей, так как это очень важная часть транспортной техники и от неё зависит безопасность движения, – рассказывает учёный. – Второе – это разработка измельчительной машины для получения мельчайших частиц дисперсных материалов. В условиях актуальности нанотехнологий это изобретение также является очень важным для отечественной науки.

В 2014 году Самат Байгереев по результатам научной деятельности был удостоен премии акима города Усть-Каменогорска в номинации «Молодой учёный года».

– Значит, мой научный опыт был интересен, нужен профессиональному сообществу. И это звание, по сути, определило миссию всего моего дальнейшего жизненного и профессионального пути: среди множества дорог искать свою, находить единомышленников, делиться идеями, вести за собой тех, кому нужна твоя поддержка, – отмечает наш собеседник.

Гордится Самат и международным опытом. Три раза он проходил научную стажировку в Польше, которая позволила ему значительно расширить свой научный кругозор, ознакомиться с результатами научных исследований зарубежных учёных, найти новых друзей.

– Я свободно владею тремя языками – казахским, русским и английским, – продолжает наш собеседник. – До шести лет я не знал русского языка, разговаривал только на казахском. По воле судьбы оказался в русскоязычной группе детского сада, где его и освоил. Английский выучил, чтобы беспрепятственно изучать зарубежную науку, культуру. Это очень интересно!

К слову, Самат Байгереев является обладателем престижных сертификатов международных экзаменов на знание английского языка IELTS и TOEFL.

В его трудовой биографии также очень важное место занимает работа в должности председателя Комитета по делам молодёжи университета (2014-2016 годы). В рамках этой работы он занимался реализацией молодёжной политики среди студентов университета. Это был, по его словам, очень ценный опыт, позволивший проявить свой патриотизм, внести свою лепту в дело воспитания молодёжи.

Но Самат Ракимгалиевич увлечён не только наукой – в свободное от работы время ему нравится музицировать на фортепиано или разрабатывать очередную компьютерную программу.

– Впервые с миром музыки я соприкоснулся в возрасте десяти лет, когда начал обучение в детской музыкальной школе. Мотивацией к игре на фортепиано послужило огромное желание научиться, как мой родной брат, играть на модном синтезаторе, – с улыбкой вспоминает он. – Семь лет обучения в музыкальной школе позволили мне получить хорошие навыки игры, а самое главное, музыка научила меня мыслить оригинально, более глубже и шире. И это качество очень помогает мне как в научной деятельности, так и в повседневной жизни.

Компьютерному программированию его научил брат Досан. И сегодня для обучения своих студентов Самат Ракимгалиевич применяет различные симуляционные программы собственных разработок. Также он интересуется созданием мобильных приложений с использованием технологии дополненной реальности (AR-технологии).

Но и это не весь список увлечений нашего героя! Кулинария – ещё одна его страсть. В его «репертуаре» – кухня народов мира: борщ, котлеты, драники, баурсаки и многое другое. А испечь медовый торт или овсяное печенье – для Самата увлекательный творческий процесс. Кстати, в прошлом году ВКТУ проводил конкурс «Лучший новогодний повар – 2020», для участия в котором Самат приготовил пирог под названием «Новогодняя ёлка» и подготовил оригинальную видеопрезентацию. По результатам голосования его кулинарный шедевр признали лучшим.

Безусловно, успехи учёного не были бы столь значимыми, не будь рядом его любящей и поддерживающей во всём супруги. Инкар тоже, кстати, является ровесницей независимости. Вместе они воспитывают двоих чудесных детей – Амира и Амину.

– Наше знакомство с Инкар я всегда сравниваю с фильмом «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» – делится Самат. – Дело в том, что мы с Инкар росли в разных населённых пунктах, но на одноимённых улицах – Ауэзова. Но судьба всё-таки способствовала нашей встрече, чему я очень рад.

Являясь ровесником независимости, Самат Байгереев стал свидетелем колоссальных положительных преобразований в Казахстане.

– За 30 лет Республика Казахстан достигла больших высот, – говорит он. – С каждым годом наша страна стремительно развивается по всем направлениям, что является результатом правильно выбранного стратегического курса. Особенно радует, что в Республике Казахстан уделяется особое внимание развитию молодёжи, а значит – будущему страны. Работая в сфере образования, я вижу, как государство вливает колоссальные финансовые средства в образование и науку. Да, есть ещё трудности, однако и они служат стимулом для дальнейшего совершенствования системы образования. Я твёрдо убеждён: страна только тогда будет процветающей, когда каждый её гражданин будет стремиться к этому.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива С. Байгереева