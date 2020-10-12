Сам себе кондуктор  

Этой зимой областной центр ждёт долгожданное обновление – в общественном транспорте начнёт работать система электронного билетирования.

Наверное, многие из тех, кто пользуется общественным транспортом, заметили, что на поручнях при входе в автобусы появились устройства жёлтого цвета. Это валидаторы – часть уже тестируемой и долгожданной системы электронногобилетирования (СЭБ), которую скоро внедрят в Усть-Каменогорске. Если быть точным – с декабря оплатить проезд в общественном транспорте областного центра можно будет безналичным расчетом. СЭБ в автобусы, микроавтобусы и трамваи Усть-Каменогорска внедряет белорусская компания IBA Group. Такая система успешно действует в Минске с 2014 года.

– Наша компания не только поставляет оборудование, которое мы монтируем в общественном транспорте. Также занимаемся установкой и настройкой программного обеспечения и обучением сотрудников системе билетирования, – рассказал директор технического отделения IBA Group Вадим Смотряев. – В Центре управления пассажирскими перевозками (ЦУПП) есть специальная карта, которая показывает всю информацию о транспортных средствах в режиме реального времени. Например расписание или остановки.

Допустим, если в маршруте произошли отклонения от графика по времени, то есть автобус опаздывает, – то значок загорится красным цветом, если всё в порядке – зелёным, а если транспорт остановился на обед – то будет гореть «ОБ». Цветовую индикацию сделали для лучшего понимания. Эту информацию можно использовать и для проверки качества транспортной работы. Специалистами были созданы веб-портал и мобильное приложение. С их помощью любой пассажир сможет увидеть график передвижения общественного транспорта, время его прибытия и расположение остановок, а также построить маршрут по точкам.

– Вся эта информация реальная, а не плановая, – заверил директор технического отделения IBA Group.

Новинка затронет и трамваи Усть-Каменогорска.

– Всего в трамвайном парке 22 вагона. В некоторых уже установлено оборудование автоматизированной системы оплаты проезда, оставшиеся трамваи оснастят в ближайшее время, – сообщил директор ТОО «Транспортная компания Усть-Каменогорска» Михаил Чайка.

СИНЯЯ, ОРАНЖЕВАЯ И ЗЕЛЁНАЯ

Оплачивать проезд пассажиры будут картами, у каждой из них свой собственный код. Их выпустят трёх видов: стандартная(синего цвета), служебная (оранжевого) и льготная (зелёного). Стоимость карты составит 500 тенге, но, по предварительным данным, льготные карты также будут бесплатными и именными. Для их получения нужно будет написать заявление в отдел соцзащиты или Центр территориального управления Усть-Каменогорска. Затем информация о льготниках поступит в ЦУПП, где на специальном оборудовании изготовят зелёную карту. Она будет содержать фото владельца, его ФИО, категорию льготы и срок действия – то есть эти карты, по сути, будут именными.

Тем, кто приехал в областной центр и имеет право на льготный проезд в общественном транспорте, для получения такой карты нужно будет написать заявление в ЦУПП. Предоставить персональные данные: ФИО, ИИН и документ, подтверждающий право на льготу. Поступившую информацию обработают в течение двух дней, затем льготная карта выдаётся.

– Для учащихся школ реализуется республиканский проект – ID-карты. Они должны интегрироваться с нашей системой, такая техническая возможность есть, – отметил директор Центра управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска АбиАльменбетов. – Карты для учеников должны сделать

до 2 декабря.

Непосредственная реализация карт должна начаться уже в ноябре. Когда система начнёт функционировать, пассажиров будут проверять контролёры – для этого их обеспечат специальными портативными терминалами и смарт-картами. С помощью своей служебной карты они смогут блокировать систему на время проверки, пассажиру нужно будет приложить свою карту к терминалу контролёра, и на его устройстве отобразится, была ли произведена оплата. Операция займёт совсем немного времени, меньше минуты.

Оплата проезда наличными также останется – деньги будет принимать водитель общественного транспорта. При этом пассажиру выдадут чек, который нужно сохранять до конца поездки. В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО заверили, что все законодательно предусмотренные льготы на проезд в общественном транспорте будут сохранены.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН

Сразу же возникает вопрос – если пассажиры будут сами платить за проезд, останутся ли тогда кондуктора? Ведь, по сути, после введения СЭБ они лишатся работы.

– Первое время кондуктора продолжат работу, они будут помогать пассажирам пользоваться картами оплаты, – пояснил директор ТОО «Транспортная компания Усть-Каменогорска».

Он отметил, что большинство работающих в настоящее время кондукторов – пенсионеры, которым предложат вакансии контролёров. Контролёры же будут устроены в ЦУПП, а тем кондукторам трамваев, которые ещё не достигли пенсионного возраста, предоставят альтернативные места работы на выбор.

– Таких работников у нас четыре, все они бывшие водители трамваев. Им мы предложим вернуться в эту профессию. Таким образом, проведём перепрофилирование кондукторов и предпримем все меры, чтобы люди не остались без работы, – заверил Михаил Чайка.

МОНЕТЫ НА КАРТУ?

Будет ли успешным внедрение новой, но непривычной для жителей города системы? Электронная система оплаты проезда действует во многих городах Казахстана, даже в соседнем Семее. Самой известной, наверное, является алматинская «Онай» – она функционирует уже четыре года. Возмущение среди населения (особенно на начальном этапе) было и там – ко всему новому нужно привыкнуть. Со временем начальное отторжение сменилось на понимание.

Так было и с терминалами оплаты дебетовыми картами. А также при переходе с кассового обслуживания на пластиковые карты. Особенно тяжело происходил переход от получения на руки зарплат и пенсий на их перечисление на личные счета. Но сейчас банковские карты есть почти у всех, и не нужно объяснять и доказывать, почему это удобно.

ТАКОВ ПУТЬ

В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО рассказали, что внедряемая СЭБ предусматривает не только автоматизированную оплату проезда, но и диспетчеризацию общественного транспорта.

– Пассажиру теперь достаточно иметь одну карту, чтобы комфортно оплачивать свой проезд во всех типах транспорта, – заверили в управлении. – Также будет запущено мобильное приложение, которое позволяет отслеживать движение транспорта в режиме реального времени.

Система диспетчеризации общественного транспорта – один из важных элементов всей будущей системы. Она направлена в первую очередь на повышение качества перевозок, это позволит повысить регулярность движения маршрутных транспортных средств и, как следствие, увеличить удовлетворённость пассажиров.

– Появится возможность информирования пассажиров о времени прибытия транспорта на остановочный пункт – на базе системы диспетчеризации будет работать мобильное приложение, – отметили в управлении. – Ещё один важный аспект – централизованное диспетчерское управление всеми транспортными средствами в городе. Теперь у диспетчера появится двусторонняя связь с водителем, возможность оперативно регулировать движение транспорта, например из-за аварии или ремонтных работ. СЭБ и система диспетчеризации связаны между собой. Можно будет комплексно автоматизировать все процессы управления и оплаты проезда в транспорте.

Мобильное приложение поможет в режиме реального времени отслеживать пассажирам движение транспорта в городе. Оно будет бесплатным и доступным для пользователей iOS и Android и будет запущено одновременно с СЭБ.

– Также приложение будет содержать актуальное расписание, фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку и выстраивать удобный маршрут к месту назначения, – сообщили в управлении.

Разработчики заверили, что в системе не должно быть сбоев. Уже скоро жители Усть-Каменогорска смогут опробовать новинку, которую ждали несколько лет.

Дмитрий Одинцов

Ануар Тюлюбаев