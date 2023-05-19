Сам себе банкрот

Как реабилитировать долги и восстановить свою платёжеспособность?

С марта этого года казахстанцы, имеющие просроченные долги, могут пройти процедуры внесудебного, судебного банкротства и восстановления платёжеспособности.

О том, как это сделать, подробно рассказали в городском суде города Риддера. Председатель Риддерского городского суда Ерлан Костубаев напомнил, что 3 марта 2023 года в силу вступил Закон Республики Казахстан №178-VII ЗРК «О восстановлении платёжеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», подписанный 30 декабря 2022 года.

Закон предусматривает три вида процедур. Это внесудебное, судебное банкротство и восстановление платёжеспособности. Указанные процедуры может инициировать сам заёмщик, кредитор не имеет права подавать на банкротство должника.

Целями реализации Закона являются снижение долговой нагрузки граждан, возвращение к продуктивной экономической деятельности, смягчение социальной напряжённости, стимулирование выплаты по долгам (ряд ограничений после банкротства).

Внесудебное

банкротство

Как сообщил Ерлан Костубаев, автоматизация процесса банкротства включает четыре этапа:

Должник направляет заявление о банкротстве через E-Salyk Azamat, Egov и ИС ЦОН; Заявление поступает в информационную систему КГД (ИС БФЛ); Проводится сверка с данными государственных органов и финансовых орга-

низаций; При соответствии/несоответствии параметрам направляется уведомление на Egov/ИС ЦОН (о начале либо отказе в банкротстве).

По словам Ерлана Костубаева, внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях:

Долг не превышает 1600 МРП и не погашается свыше 12 последовательных месяцев; Отсутствует имущество, подлежащее государственной регистрации (недвижимость, земля и транспортные средства); Проведены процедуры по урегулированию или взысканию неисполненных обязательств по кредитному договору.

Должник, являющийся получателем АСП на протяжении шести месяцев, может подать заявление на применение данной процедуры без учёта периода просрочки.

Судебное

банкротство

Как отметил Ерлан Костубаев, вторая процедура – это судебное банкротство. В этом случае заявление подаётся по месту жительства должника по всем видам долгов перед всеми кредиторами. Оно рассматривается в суде.

Обязательным условием является долг свыше 1600 МРП, который не погашается свыше 12 последовательных месяцев;

Если единственное жильё является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства;

Если единственное жилье не является залогом, оно в имущественную массу не включается;

Назначается финансовый управляющий. Оплата его услуг производится за счёт имущества должника (1 МЗП за месяц), для СУСН – бесплатно.

Срок проведения банкротства – шесть месяцев, с возможностью продления ещё на полгода. В ходе судебного банкротства имущество должника реализуется на торгах.

В ходе применения данной процедуры должнику запрещается: совершать сделки по отчуждению имущества или принятию новых обязательств (получение займов, выдача гарантий и поручительств); выезд за границу.

Без статуса

«банкрот»

Это третья из возможных процедур. При её применении заявление подаётся в суд по месту жительства должника, размер долга не должен превышать стоимости принадлежащего имущества.

План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Восстановление платёжеспособности включает в себя: продажу части имущества, передачу имущества в аренду, продажу жилья с покупкой нового, обмен на жильё с меньшей стоимостью и другие процедуры.

Преимуществом такой процедуры, по словам председателя Риддерского городского суда, является то, что после неё должнику не присваивается статус «банкрот». Следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота, а также отсутствуют ограничения на выезд за границу.

Без долгов, но с ограничениями

Прежде чем гражданин объявит себя банкротом, необходимо подумать о возможных последствиях и ограничениях, – предупредил Ерлан Костубаев.

А последствия, которые возникают после процедуры банкротства, таковы: в течение пяти лет будет действовать запрет на получение займов и микрокредитов (кроме получения микрокредитов ломбардов).

Повторное банкротство возможно только через семь лет.

В течение трёх лет после банкротства будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота.