САМ  СЕБЕ  АГРОНОМ,  САМ  СЕБЕ  МАРКЕТОЛОГ 

КХ «Кайрат» в селе Каменка Уланского района – одно из лучших хозяйств регионального агропрома. С момента организации предприятия динамика его экономических показателей всегда со знаком плюс.

Таких фермеров, как Асвад Усмаев, которые не боятся трудностей, работая на земле, в нашей области – десятки. Простые незаметные труженики, они делают большое дело, обеспечивая нас продуктами питания, не дают земле зарасти бурьяном, увеличивают поголовье скота, которое, к сожалению, уменьшается на личных подворьях.

КХ «Кайрат» было организовано в 2000 году на базе СПХ «Каменское». Асвад Усмаев по образованию учитель математики. Приехал в Восточный Казахстан из Чеченской Республики в самом начале становления нашего независимого государства. И вот уже почти четверть века он занимается земледелием на восточноказахстанской земле и считает её родной. За это время хозяйство прошло свой путь развития и сегодня добивается весомых результатов.

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД

Основное направление деятельности крестьянского хозяйства «Кайрат» – животноводство и, как сопутствующее звено, полеводство.

– Растениеводство не может быть без животноводства, – говорит глава КХ. – Плодородие почвы держится на органике. Да, мы вносим различные удобрения, но ведь это всё химия, пора от неё понемногу отходить. Хотя бы раз в пять лет нужно, чтобы каждый гектар получал по 50 тонн органики. В севообороте должно быть не менее 20 процентов многолетних трав. Мы ведь так сохраняем землю – наши дети нам спасибо за это скажут! Так что молочная ферма – просто логическое продолжение растениеводства.

Животноводство – это особая отрасль сельского хозяйства, которая требует к себе постоянного внимания, она не знает перерывов в работе. Если в растениеводстве есть своего рода «свободное» время: посеял, вырастил, убрал, то этого нет в смежной отрасли – и зимой, и летом напряжённый труд.

К животноводству в КХ «Кайрат» серьёзный и грамотный подход. Уже на протяжении шести лет эта отрасль здесь успешно развивается, растёт продуктивность животных, по надоям молока хозяйство лидирует не только в Уланском районе, но и в области. Всего в хозяйстве крупного рогатого скота более 1200 голов, из них маточное поголовье – 800, дойное стадо – 420 голов. В основном это бурёнки симментальской породы.

– Эта порода очень популярна благодаря своим очевидным достоинствам и преимуществам. Да, коровы дают меньше молока, чем, к примеру, чёрно-пёстрые, но при этом они менее прихотливы в содержании и хорошо адаптированы к местному климату, – отмечает Асвад Рамзанович.

Зимой животные находятся на стойловом содержании, летом – на отгоне. Управление стадом на ферме полностью автоматизировано. Кроме того, там установлена система дое—

ния «ДеЛаваль» с линейным молокопроводом, позволяющая производить дойку одновременно 24 коров, а также система навозоудаления.

Кормление животных тщательно отстроено – в кормах есть всё, что необходимо животным, вплоть до микроэлементов, поэтому усвояемость хорошая и отдача от молочного стада высокая – одна фуражная корова даёт в год более пяти тысяч литров молока высшего сорта. Ежедневно ТОО «Восток-Молоко» принимает у хозяйства свыше восьми тонн сырья. И это, как признаётся руководитель предприятия, не предел. В ближайшей перспективе здесь намерены увеличить ежегодные надои до семи тысяч литров от каждой бурёнки. Соответственно, будут наращиваться и мощности кормовой базы.

ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ

Секретом успешного земледелия Асвад Усмаев считает применение интенсивных технологий возделывания. Сельхозугодий у КХ «Кайрат» по местным меркам довольно много – более девяти тысяч гектаров. Основная ставка делается на выращивание фуражных культур: ячменя, силосной кукурузы, суданской и многолетних трав, а также высокомаржинальных культур – пшеницы и подсолнечника.

С 10 августа на полях хозяйства полным ходом идёт главная жатва – венец труда хлеборобов. Пшеница, которая занимает более 1,5 тысячи гектаров, уже убирается, перерабатывается, реализуется. Уборочные работы зерновых каменские земледельцы планируют завершить к середине сентября. А подсолнечник – только на очереди.

– Прежде чем говорить об особенностях уборки этого года, напомню, что волнений, связанных с капризами природы, было немало, – говорит Асвад Усмаев. – Изначально имелись все предпосылки к получению хорошего урожая: зима была многоснежной, май – жарким, что положительно сказалось на созревании всходов. Но отсутствие осадков в июне-июле, когда влага нужна была для налива зерна, негативно сказалось на урожайности. Хорошо хоть последние дожди помогли «поднять» кукурузу и подсолнечник.

Природные неурядицы лишний раз проэкзаменовали тружеников села Каменка. И они в очередной раз убедились, что способны быстро и грамотно реагировать на обстоятельства. Показатели урожая нынешнего сезона, правда, упали по сравнению с прошлым. Если зерновые 2019 года были намолочены в среднем 25 ц/га, то в этом году – значительно ниже. Наряду с этим, хорошую урожайность показали кормовые травы – свыше 200 ц/га.

Умелое использование земельных ресурсов, чёткое соблюдение севооборота, сроков посева и ухода за сельскохозяйственными культурами дали возможность хозяйству получить неплохой урожай фуражных культур. Летом были заготовлены корма в полной потребности: шесть тысяч тонн силоса, две тысячи тонн сенажа, тысяча тонн сена, которые в сумме с зернофуражом обеспечат сытую зимовку скота.

Глава хозяйства уверен, что соблюдение всех технологических требований – залог того, что при любой погоде посевы, сдобренные потом крестьян, пострадают минимально. К слову, в этом году хозяйство частично застраховало свои посевы, правда, страховой случай не наступил. Но, как уверяет аграрий, страхование необходимо, так как является самым цивилизованным способом снижения рисков сезонности аграрного производства.

ТРИ В ОДНОМ

Может, в каких других отраслях руководителем предприятия быть престижно, а в сельском хозяйстве это настоящее испытание. Сложно представить, с какими мыслями и расчётами ложится спать Асвад Усмаев и с какими встаёт. Потому что за ним – более 50 человек, и этим всё сказано.

Он не только руководитель сельхозпредприятия, но и агроном, агрохимик и маркетолог в одном лице. Самостоятельно решает, как организовать севооборот, какие семена подобрать, чем подкормить растения, в какой период и куда лучше сбыть продукцию.

Хозяин без утайки рассказывает о своих агрономических наработках. Так, для обработки семян в арсенале у земледельцев – целый коктейль из микроэлементов и химического протравителя. Это – от болезней. Также во время сева вносят до 150 кг на гектар селитру с аммофосом. По всходам обязательно проводят фунгицидную обработку. А для уничтожения сорняков все поля обрабатывают гербицидами.

На приобретение средств защиты, минеральных удобрений, семян, произведённое молоко, а также на ГСМ хозяйство получает субсидии на возмещение части затрат.

– Предоставление субсидий, несомненно, помогает отечественным сельхозтоваропроизводителям оставаться на плаву, – говорит Асвад Усмаев, – позволяет закладывать дополнительные средства на дальнейшие перспективы роста предприятия, и, что немаловажно, сохранять плодородие земель. Вообще, для сельского хозяйства сейчас наступает неплохое время. Условия кредитования приемлемые, и в Правительстве селу – зелёный свет. Цены на зерно такие, что можно в его производство вкладывать серьёзные средства.

Чтобы идти в ногу со временем и новейшими технологиями, технический парк КХ «Кайрат» ежегодно обновляется. В прошлом году, например, приобрели в лизинг зерноуборочный комбайн «Акрос», в этом году – «Дон», кормоуборочную технику и прочие агрегаты земледелия.

ЗЕРНОСУШИЛЬНАЯ РОСКОШЬ

Как известно, мало убрать урожай, нужно его ещё бережно сохранить. До конца сентября в хозяйстве должны установить зерносушильный комплекс турецкого производства.

Асвад Усмаев считает, что наличие зерносушилки в каждом зернопроизводящем хозяйстве в наши дни стало не роскошью, а производственной необходимостью. Но если крупным агрохолдингам по карману приобрести стационарные комплексы, то мелкие хозяйства не могут их себе позволить и по-прежнему привязаны к элеваторам или хлебоприёмным пунктам. А ведь при неблагоприятных погодных условиях во время уборки убытки от потери зерна могут многократно превышать стоимость услуг элеваторов.

– Без своей сушилки хозяйству никак, особенно когда на момент уборки урожая приходятся дожди, – говорит глава КХ и делится подсчётами. – Сегодня затраты на услуги элеватора ощутимо бьют по бюджету предприятия. Пропускаемое через сушилку зерно прибавляет к себестоимости приличную сумму. К примеру, чтобы высушить пшеницу или подсолнечник на элеваторе, надо выложить до семи тысяч тенге за тонну. Собственная зерносушилка, надеемся, позволит и сэкономить, и сохранить качество зерна. Мы подсчитали – выходит заметно дешевле, чем на элеваторе. Даже с учётом расходов на горючее, зарплату рабочим и прочее, удорожание составляет от полутора до трёх тысяч тенге на тонну. А это, по самым грубым подсчётам, как минимум в два раза выгоднее, чем пользоваться услугами элеваторов.

ЛЮДИ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Нынешний успех хозяйства, прежде всего, связан с профессионализмом и трудолюбием сельчан.

– За цифрами, фактами, показателями всегда надо помнить о людях, работающих на земле, – уверен глава хозяйства. – Какой бы современной и хорошей ни была техника, только грамотная работа специалистов, самоотверженный труд механизаторов и водителей, доярок и скотников приносит желаемый результат.

Главным критерием заботы для всех работников КХ «Кайрат» был и остаётся уровень оплаты труда. Он по сельским меркам довольно высок, и получить работу в хозяйстве – престижно. Некоторые люди оставляют другие, более спокойные и тихие профессии и соглашаются на тяжёлый крестьянский труд именно потому, что здесь хорошо платят.

Стараются выкладываться по максимуму, все понимают, что от выработки напрямую зависит их зарплата, а значит, доход семьи. И не только семьи – но и целого предприятия.

Глава хозяйства с особой благодарностью отзывается о работниках животноводческой бригады, которые трудятся не покладая рук без выходных и праздников. Среди передовиков производства – Ирина Курмангалиева, Гуля и Жанар Сулейменовы, Ерлан Омаров, Валентина Русских, Полина Митрохина, Юлия и Алексей Визигины, Борис и Галина Ефановы, Айнур и Мария Сергазиновы, Амирхан Калелов, Зарина Жусупова, Санат Аякпергенева, Олеся Шанвали, Эдуард Ильиных, Жулдыз Калелов и многие другие.

Полеводческий комплекс – это четко отлаженная система, где каждый знает своё дело, здесь всё выполняется поэтапно – след в след. Много труда вкладывают комбайнеры, механизаторы, водители, механики, бригадиры. Самых лестных слов заслуживают Александр Корнилов, Алексей Манабаев, Камалькан Такмульдинов, Талгат Адыкенов, Фёдор Лобанов, Ислам Докашев, Азамат Кайсултанов, Сергей Трищенко, Денис Сидоренко, Манат Кимадиев, Ербол Курмангалиев, Александр Зуев, Александр Трищенко, Ерик Макариев, Манарбек Ошанов, Тимур Мейрманов, Евгений Шпак.

Также с полной самоотдачей трудятся бухгалтер-учётчица Асем Адыкенова, завотделом сбыта и снабжения и строительным сектором Исмаил Закаев, инженер-механик Абу-Талап Газиев, заведующий МТМ и складом Ислам Закаев, завтоком Нурлан Буркашев.

Радует, что в агроформировании работает много молодежи. И у неё, считает руководитель, есть хорошие перспективы для развития.

Немаловажно и то, что КХ «Кайрат» не только градообразующее предприятие, но и социально ориентированное. Зимой чистят дороги, летом занимаются благоустройством, помогают проводить массовые мероприятия, реализуют и крупные социальные проекты. Недавно, например, купили дом для многодетной семьи.

За успехи, достигнутые в сельском хозяйстве и активное участие в жизни района, Асвад Усмаев в честь 20-летия независимости Республики Казахстан был отмечен Грамотой Президента РК, которой он очень дорожит.

– У нас часто повторяют, мол, возродится село – укрепится страна, – рассуждает аграрий. – Жаль, что многие сейчас думают иначе. Но крестьянам по этому поводу унывать не стоит. Главное – всё время развиваться, пробовать что-то новое, экспериментировать и не бояться неудач.

БахытСарсембаева

ТлеубекШаяхмет

Уланский район