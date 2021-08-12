Сакское золото увидят в Великобритании

Золотые сокровища из курганов Восточного Казахстана покажут в музее Великобритании.

300 золотых артефактов, найденных недавно при раскопках древних сакских захоронений в Восточно-Казахстанской области, впервые будут выставлены в Великобритании в кембриджском Музее Фицуильяма в следующем месяце. Об этом сообщили BBC News и ведущие британские таблоиды.

«Золотые артефакты, принадлежащие древним воинам, захороненным около 2700 лет назад, впервые демонстрируются в Великобритании. Сокровища из сакских курганов Восточного Казахстана будут выставлены в Музее Фицуильяма в Кембридже. Будут представлены предметы, в том числе ювелирные украшения и украшения для конской сбруи, исследователи будут изучать их с использованием неинвазивных технологий», – передаёт BBC News.

«Выставка «Золото Великой степи» будет построена на материалах трёх погребальных комплексов в Восточном Казахстане и впервые продемонстрирует то, что кембриджский музей назвал «археологической сенсацией» на мировой арене – сотни выдающихся золотых артефактов, недавно обнаруженных в древних курганах, построенных саками на территории современной Восточно-Казахстанской области», – сообщает газета The Guardian.

Авторитетное издание The Times уточняет, что центральным элементом выставки станет реконструкция погребальной камеры подростка-лучника. Сокровища, обнаруженные в трёх сакских курганах, будут выставлены на всеобщее обозрение с 28 сентября.

«Выставка даст посетителям возможность увидеть и понять богатую историю страны, примерно равной по размерам Западной Европе», – пишет «Таймс». Ежедневная газета Daily Mail также уточняет, что на выставке будет представлено более 300 артефактов, некоторые из которых состоят из тысяч крошечных деталей. Всего же, по данным издания, в погребальных комплексах Берель, Шиликты и Елеке Сазы было обнаружено свыше 15 тысяч золотых украшений и других ценных исторических предметов.

Издание «Гардиан» отмечает, что сакского воина, которому на момент смерти было не больше 18 лет, похоронили вместе с младшей родственницей женского пола. Могильный комплекс от разграбления уберег обвал скалы, который скрывал захоронение более 2,5 тысячи лет.

По данным музея искусств и древностей Кембриджского университета, это лишь второе нетронутое захоронение саков, обнаруженное в Казахстане. Директор Музея Фицуильяма описал одолженные артефакты как «невероятно важные».

– Мы с нетерпением ждём возможности продемонстрировать необыкновенную культуру сакского народа и благодарны нашему партнёрству с Восточным Казахстаном, без которого такие просветительские выставки были бы просто невозможны, – сказал изданию Люк Сайсон.

Также «Гардиан» процитировал акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, который ранее заявил, что на выставке кроме прочего будет продемонстрировано самое выдающееся археологическое открытие в Казахстане за последние годы.

«Исключительная сохранность найденных в Елеке Сазы артефактов дала учёным новые возможности для изучения религии, мировоззрения и погребальных обрядов раннего народа саков. Доказано, что саки создавали поистине уникальные ювелирные шедевры, используя передовые для своего времени технологические процессы, строили грандиозные и исключительно сложные религиозные, погребальные и мемориальные памятники», – приводит слова Ахметова ведущее английское издание.

Напомним, аким ВКО ранее посещал археологический комплекс Елеке Сазы, где ознакомился с ходом археологических работ под руководством учёного Зайноллы Самашева. Затем, на встрече с интеллигенцией области, глава региона сообщил, что уникальные находки, обнаруженные в ходе раскопок в урочище Елеке Сазы и в храмовом комплексе Ак-Баур, будут представлены на выставке в Лондоне.

Пресс-служба акима ВКО