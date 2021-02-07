Сакральный символ мудрости и чистоты 

Международный день платка отметили в Семее красочной выставкой и праздничным концертом. Казахский народный фольклорный ансамбль «Айша биби» Дома дружбы в Семее представил в экспозиции платки и национальные головные уборы, некоторым из которых около ста лет.

Среди экспонатов платки самых разных расцветок и фасонов. Это и знаменитые пуховые оренбургские шали, и цветастые шерстяные платки российского производства, и платки из Китая и даже Франции. Каждый из них – настоящее произведение искусства.

Особое место на выставке заняли казахские национальные женские головные уборы. Это изделия рук семейских мастериц разных лет. Здесь можно увидеть нарядные девичьи уборы – такия, украшенные вышивкой, бисером и перьями филина. И, конечно, главным украшением стали несколько великолепных экземпляров свадебного женского головного убора – саукеле. Одно из них выполнено из белых бусин, другое – изумрудное, с роскошной вышивкой и подвесками. Венцом композиции стало бархатное бордовое саукеле, богато инкрустированное серебряными украшениями.

И всё же главное место на выставке было отдано белому платку женщин старшего поколения – кемешек. Именно он играет очень важную роль в традиционной культуре казахского народа.

– У казахов есть такое понятие – «ақ орамал», «белый платок». Это священный атрибут казахского народа, – рассказывает председатель казахского этнокультурного центра и народного фольклорного ансамбля «Айша биби» Айман Бокбасарова. – Белый цвет всегда носил сакральный смысл. Его сравнивали с материнским молоком, он был символом чистоты, порядочности, честности. Например, белый платок своей невестке дарила свекровь, как только наречённая дочь становилась матерью. Это было своего рода благословение роженице, символ чистоты души и пожелание быть доброй матерью и хорошей хозяйкой.

Айман Бокбасарова напомнила о древнем казахском обычае, в котором огромная роль отводилась белому женскому платку. Пожилая женщина, сорвав с головы белый платок и бросив его между враждующими, могла остановить любой поединок, драку и даже войну между родами и целыми племенами.

Белый кемешек начала ХХ века принесла на выставку солистка ансамбля «Айша биби» и рукодельница Камшат Абдильдинова. Почти сто лет назад его подарила свекровь невестке. А эта невестка в свою очередь передала головной убор своей невестке – Камшат-апа. Кемешек бережно хранится в этой семье уже около века как один из оберегов домашнего очага и счастья в этом доме.

– Мы бережно храним платок моей матери, которая прожила почти до ста лет. Уверена, что таких платков-оберегов хранится множество в большинстве казахских семей. Они принадлежали матерям, свекровям, бабушкам, – отметила Айман Бокбасарова.

Софья Соболевская

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Семей