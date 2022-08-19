Сахарный бум пошёл на спад?

В последнее время сахарный ажиотаж перестал входить в ТОП обсуждаемых тем. В профильных ведомствах утверждают – ситуация в Восточно-Казахстанской области стабилизировалась, дефицита востребованного продукта нет, а приобрести его можно по цене от 469 тенге за килограмм.

В Региональной службе коммуникаций прошла пресс-конференция, на которой представители профильных ведомств рассказали об обеспечении жителей региона сахарным песком и социально значимыми продовольственными товарами (СЗПТ).

Так, общий объём продовольственных запасов по области составил 20 448 тонн (без учёта яиц), из них бакалейной продукции – 8 366 тонн, плодоовощной продукции – 9 924 тонны, говядины – 487 тонн, мяса птицы – 609 тонн, молочной продукции – 1062 тонны и куриного яйца – 1,4 миллиона штук.

– В рамках реализации механизма «оборотная схема» законтрактовано 13 608 тонн продукции и два миллиона штук яиц на сумму 4,5 миллиарда тенге, – сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Ертай Куанбаев. – Из них 7 363 тонны плодоовощной продукции на сумму 1 360 миллионов тенге – на период межсезонья 2022–2023 годов и 680 тонн ранней плодоовощной продукции на сумму 160 миллионов тенге – на период межсезонья (май–август). Из указанного объёма на сегодня реализовано 560 тонн, совокупный остаток 120 тонн (60 тонн картофеля, по 30 тонн моркови и лука). Ранняя капуста реализована в полном объёме (240 тонн). Также законтрактовано бакалейной продукции в объёме 1768 тонн на сумму 1 435 млн тенге.

ЗАПАСЫ ЕСТЬ!

Совсем недавно возле киосков, в магазинах и супермаркетах наблюдались огромные очереди за сахарным песком. Ажиотаж подогревался информационными фейками, что запасов востребованного продукта всем не хватит. Небывалый спрос привёл к моментальному росту цен. Некоторые недобросовестные предприниматели реализовывали товар с накруткой в три-четыре раза.

Как было отмечено, сейчас в регионе ситуация стабилизировалась – в августе объём поступающего сахара довели до 400 тонн в неделю. На сегодняшний день его дефицита нет, цены на товар строго контролируют ответственные органы.

По словам Ертая Куанбаева, на 16 августа запасы сахара по области составили 2438 тонн, в том числе 1985 тонн законтрактовано в рамках механизма «оборотная схема», 28 тонн – на предприятиях, 374 тонны – на складах оптовиков и 52 тонны – в торговых объектах. При месячной потребности в сахаре 1131 тонна обеспеченность составила 239 процентов.

Также в пути находятся ещё четыре вагона сахарного песка, или 272 тонны. Помимо этого, ТОО «Өскемен Қант» оплатило поставку ещё двух вагонов. Планируется, что товар поставят в регион в конце августа.

Поставщиками сахара являются отечественные предприятия – Таразский и Коксуский сахарные заводы.

Добавим, что с 1 сентября прекратит действовать продовольственное эмбарго на ввоз сахара из РФ. Скажется ли это на ценовой политике, покажет время.

НА СТРОГОМ КОНТРОЛЕ

За прошедшую неделю индекс цен на социально значимые продовольственные товары по Восточно-Казахстанской области составил 100,3 процента при республиканском показателе 100,2 процента. Повышение цены наблюдается по четырём товарам: лук – на 2,8 процента, мясо кур – на 1,5 процента, макаронные изделия – на 1,1 процента, яйцо – на 0,9 процента. Рост цен обусловлен как внешними, так и внутренними факторами, в числе которых – повышение отпускных цен у производителей и затраты на доставку товаров.

Какие меры предпринимают в регионе для стабилизации цен на социально значимые товары, рассказала руководитель отдела реализации государственной торговой политики УПИИР Анна Жанайдарова.

Одна из мер – предоставление займов субъектам предпринимательства. Поясним на примере того же сахара. ТОО «Крупнофф» предоставлен займ в размере 1 694 миллиона тенге для сдерживания цен на сахарный песок.

– Объём законтрактованного и оплаченного сахара составляет 3797 тонн по цене 430–450 тенге за килограмм, – рассказала Анна Жанайдарова, – из них реализовано 1812 тонн, законтрактовано и оплачено на складах заводов 1985 тонн.

Стоит отметить, продукция программы стабилизации цен реализуется населению через 123 торговые точки в городах и районах области. Из них в 28 точках продают товар без торговой надбавки по цене 469 тенге за килограмм, в 95 торговых точках – с торговой надбавкой до 15 процентов, то есть по цене 539 тенге за килограмм.

Также в целях сдерживания цен на регулярной основе проводится мониторинг цен в торговых объектах. Так, за неделю выявлено 55 нарушений, которые сразу же были устранены. Мониторинг проводится еженедельно. Данные публикуются на сайте Бюро национальной статистики и находятся в открытом доступе.

По данным акиматов городов и районов, в целом по Восточно-Казахстанской области поступило 113 обращений по превышению торговой надбавки, наложено 54 административных взыскания по статье 204-4 КоАП РК, 43 факта превышения не подтверждены, 16 материалов находятся в работе.

В завершение добавим – чтобы не допустить дефицит, акиматы городов и районов регулярно проводят мониторинг запасов социально значимых продовольственных товаров в торговых центрах и продовольственных магазинах. Перебоев с поставками товаров в Восточно-Казахстанской области не наблюдается.

Восточноказахстанцам необходимо доверять официальной информации и не поддаваться на провокации недобросовестных предпринимателей. В случае завышения цен на социально значимый товары необходимо обратиться в местный акимат.

Александра Исаева

Коллаж Анны Ерёминой