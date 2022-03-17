Сахар в норме?

В минувшие выходные казахстанцы наблюдали ажиотаж вокруг… сахара. В некоторых магазинах опустели полки с сахарным песком и выстроились очереди там, где он ещё остался.

Потребители, предположив, что сахара на всех не хватит или он значительно подорожает, разбирают его мешками. Ажиотаж подогревает недостоверная информация в социальных сетях.

– На днях в Интернете увидела видеоролик, как в одном из магазинов страны из-за сахара устроили драку, – поделилась жительница Алтая Ольга Гаус. – Неужели нам действительно грозит такой дефицит?

В Министерстве торговли и интеграции РК сообщили, что на сегодняшний день в стране нет дефицита этого социально значимого продовольственного товара. Запасов в стабфондах и торговых сетях достаточно.

Если на отдельных прилавках в розничной сети и фиксируется временное отсутствие сахара, то это связано с искусственным ажиотажем. В ближайшие дни полки вновь будут заполнены.

«Из-за резко выросшего спроса, а проще говоря, панической скупки сахара семейчанами, буквально за выходные был раскуплен запас, который обычно уходит за несколько месяцев, и то в сезон консервирования. Причиной послужили слухи об отмене экспорта из Российской Федерации. И заявления о том, что в стабфонде ВКО запасов хватит на три месяца, только усугубили панику среди населения – люди восприняли это как сигнал, что сахара потом не будет совсем. И если в магазинах цены как-то поначалу сдерживали, то на рынке торгаши просто обезумели – жители сообщают, что цена за килограмм уже кое-где доходит до 1000 тенге», – написала на своей странице в Facebook депутат маслихата Семея Наталья Перцева.

Ситуацию с подорожанием сахарного песка прокомментировал заместитель Премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Он отметил, что во многом цены растут из-за ажиотажа, который создали сами жители.

– Когда мы говорим о том, что есть трёхмесячный запас сахара, это не означает, что через три месяца его не будет, никакого ажиотажа не должно быть, – подчеркнул Бахыт Султанов. – Мы призываем население не создавать панических настроений. Производство не останавливается, контракты с ближним и дальним зарубежьем есть. Мы дополнительно проводим меры по сдерживанию роста цен.

По информации министра сельского хозяйства Республики Казахстан Ербола Карашукеева, в стране запасы сахарного песка составляют порядка 90 тысяч тонн. В стабилизационных фондах торговых объектов на складах – 38,2 тысячи тонн. Для переработки готово около 20 тысяч тонн. Если говорить о продкорпорации, то имеется 2,5 тысячи тонн сахара. Сейчас проводится отгрузка в регионы.

– У нас есть трёхмесячный запас сахара, он достаточен, – пояснил Ербол Карашукеев. – Также договорённость со странами ЕАЭС, мы его завозим. Кроме того, у нас есть квота: мы можем 250 тысяч тонн завозить из стран, не входящих в ЕАЭС. Это Египет – крупный производитель, Польша. Мы каждый год договариваемся, объёмы складов тоже ограничены, поэтому мы не можем завезти сразу на год.

Кроме импорта из других стран Правительство намерено поддерживать отечественных производителей.

– Будут применяться такие оборотные схемы, когда кредитуют по лёгким ставкам, в свою очередь торговая сеть сдерживает цену на сахар. Вот такие предпринимательские меры, – добавили в Министерстве торговли и интеграции РК.

По мнению президента Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурызгалиевой, резкого подорожания цен на сахар не предполагается.

– Цена будет зависеть от курса и биржевой цены, – отметила Айжан Наурызгалиева. – На бирже сахар – волатильный продукт, но каких-то резких скачков, колебаний цены не бывает. Там бывают небольшие изменения.

Отметим, что в торговых точках Усть-Каменогорска имеется более 260 тонн сахарного песка. В ближайшее время ожидается поставка ещё 110 тонн этого продовольственного товара. Об этом сообщил заместитель акима Усть-Каменогорска Арман Искаков на совещании с крупными оптовыми реализаторами, которое прошло с участием представителей Департамента по защите и развитию конкуренции по Восточно-Казахстанской области.

– Поставщикам даны рекомендации по недопущению ценового сговора и необоснованного роста цен на социальные виды продуктов питания, – сказал Арман Искаков. – Также антимонопольные органы ведут работы по изучению сложившейся ситуации у субъектов внутреннего рынка города, занимающихся оптовой реализацией сахара.

Стоит отметить, что реализация сахарного песка продолжается в точках СПК «Ертіс», где его продают по 305 тенге за килограмм.

Добавим, восточноказахстанцам не стоит поддаваться панике и идти на поводу недобросовестных реализаторов, которые, возможно, в поисках выгоды прибегают и к искусственному повышению цен на сахарный песок. Доверяйте только официальным источникам информации!

Александра Исаева

Фото Аяужан Утеулиновой