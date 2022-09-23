С заботой о всех и каждом

Усиление мер социальной поддержки – одна из главных задач, которые поставил перед Правительством Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана.

В первую очередь, эти меры направлены на увеличение размеров и сроков выплат разных пособий, стабилизацию пенсионного возраста для женщин до 2028 года, увеличение размера базовой пенсии, а также расширение мер содействия занятости и обучения профессиональным навыкам нетрудоустроенных казахстанцев.

В соответствии с Посланием Президента РК органы социальной защиты и занятости населения ВКО пересмотрели все размеры пособий, выплат и пенсий. Кроме того, ведётся активная разъяснительная работа среди населения.

Так, по словам заместителя руководителя Департамента Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК по ВКО по социальным вопросам Марины Шароновой, в настоящее время одной из задач, стоящих перед органами социальной защиты, является усиление мер по поддержке семей с детьми. Сейчас в Казахстане предусмотрено несколько видов пособий, которые назначаются семьям с детьми: пособие по рождению ребёнка, по уходу за ребёнком до одного года, пособие многодетной семье, пособие многодетной матери, семье, воспитывающей ребенка-инвалида до 18 лет.

– Эти пособия остаются и в 2023 году, однако усиливаются сами меры поддержки. К примеру, с 1 января 2023 года пособие по уходу за ребёнком будет выплачиваться семье уже не до одного года, а до достижения ребёнком полутора лет, – отметила Марина Шаронова.

Как уточнил главный специалист отдела контроля в сфере социальной защиты населения Департамента Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК по ВКО Ахат Уалиев, это пособие назначается из средств фонда обязательного социального страхования. Его размер напрямую зависит от уровня доходов матери за последние 24 месяца и её участия в системе обязательного страхования. Если в течение хотя бы шести месяцев за последние два года до родов она делала отчисления в фонд соцстрахования, размер её пособия составит 40% от среднего размера доходов за этот период. Это начисление будет практиковаться до конца текущего года. С 1 января 2023 года размер пособия увеличится с 40 до 45% от уровня доходов матери и будет выплачиваться уже в течение 18 месяцев, а не одного года.

– Если мама примет решение до истечения этого срока выйти на работу, то выплаты пособия из средств Фонда обязательного социального страхования завершатся. Но мама всё равно будет защищена: пособие будет выплачиваться уже из республиканского бюджета в размере, предназначенном для начисления тем матерям, которые были безработными и в системе соцстрахования не участвовали, – дополнила Марина Шаронова.

С нового, 2023 года увеличивается и размер пособия для многодетных матерей, награждённых подвеской «Алтын алқа» и медалью «Мать-героиня». С 1 января он составит 7,4 МРП. Для награждённых подвеской «Күміс алқа» размер остаётся прежним – 4 МРП (сейчас этого около 20 тысяч тенге).

Разработаны меры поддержки пенсионеров, чей стаж работы после 1998 года уже не учитывался при начислении размера пенсии. По словам Марины Шароновой, разрыв между пенсионерами, получающими пенсию исключительно по трудовому стажу до 1998 года, и теми, кто вышел на пенсию позже этого срока, значителен. Средний размер пенсии первой категории – около 125 тыс. тенге в месяц, а вот минимальный размер пенсии у второй категории пенсионеров не достигал и 90 тыс. тенге.

Чтобы поддержать этих пенсионеров, было принято решение об увеличении размера базовой пенсии от 70 до 120 % поэтапно до 2027 года. По расчётам специалистов, это позволит в целом увеличить размер пенсии на 51% к январю 2027 года.

По информации Департамента Комитета труда и социальной защиты населения ВКО, сейчас на территории области около 200 тысяч пенсионеров, а с января 2023 года их станет больше, поскольку Президент Казахстана принял решение о приостановлении поэтапного увеличения пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года.

– Мы призываем тех, кто в ближайшее время готовится к выходу на заслуженный отдых, отслеживать все обязательные выплаты в пенсионный фонд и фонд обязательного социального страхования, чтобы ваши права при начислении пенсии не были ущемлены, – отметила Марина Шаронова.

Также изменяются в сторону увеличения некоторые виды выплат из Фонда обязательного социального страхования – на случай потери работы, потери работы в связи с беременностью и родами, утери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорождённого ребенка, а также потери дохода по уходу за ребёнком до достижения им одного года.

Так, увеличивается размер выплат на случай потери работы, независимо от причин ухода с должности, с 40 до 45% от уровня доходов получателя за последние 24 месяца. Выплаты назначаются с того дня, как получатель зарегистрируется в государственных органах содействия занятости в качестве безработного, и будут выплачиваться от одного до шести месяцев, в зависимости от срока участия получателя в системе соцстрахования.

– Увеличение выплат до 45% от уровня доходов за последние два года – эта мера соответствует уровню международной практики, – уточнил Ахат Уалиев.

Кстати, специалист отметил, что тем, кто ещё будет получать выплаты по потере работы после 1 января 2023 года, не нужно писать специальные заявления о перерасчёте размера выплат, всё будет сделано в автоматическом режиме.

Впрочем, достаточно скоро настанут времена, когда государство само будет предлагать семье или отдельным гражданам положенные им по закону социальные пособия и выплаты. С 1 сентября 2022 года начала работать Цифровая карта семьи – электронная система оповещения казахстанцев о мерах социальной поддержки государства.

– Посредством специального информационного портала государство путём отправки SMS-сообщений будет оповещать граждан о тех или иных социальных пособиях и выплатах, которые им положены в соответствии с казахстанским законодательством. В случае положительного ответа автоматически запустится механизм оформления пособия или выплаты без специального обращения в государственные органы, – рассказал о нововведении Ахат Уалиев.

Он сообщил, что на первоначальном этапе специалистами органов соцзащиты населения республики был проведён предварительный анализ уровня благосостояния семей Казахстана и мерах необходимой государственной поддержки тем из них, кто испытывает определённые материальные трудности. Это было сделано на основе данных, содержащихся в базах различных государственных органов. Так, уже сегодня Цифровые карты были созданы для шести млн семей, членами которых являются около 19 млн казахстанцев.

Расширение возможностей Цифровой карты семьи будет осуществляться поэтапно. Уже с 1 сентября 2022 года предоставляется возможность получения государственных услуг в новом формате по девяти видам пособий и социальных выплат. С 1 января 2023 года перечень расширится услугами в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года в Цифровую карту семьи будут включены государственные услуги в сфере здравоохранения и образования. С 2025 года в неё уже войдут все виды государственных услуг и гарантий.

Также расширены меры поддержки тех казахстанцев, кто находится в активном поиске работы или желает получить новые трудовые навыки по рабочим специальностям.

По словам руководителя отдела трудовой миграции и мониторинга рынка труда Управления координации занятости и социальных программ Мерхата Кабдешова, в 2022 году в органы занятости ВКО обратилось свыше 14 тысяч восточноказахстанцев, из них мерами содействия занятости были охвачены более 12 тыс. человек. Удалось трудоустроить 8 тыс. безработных, из них 5 тыс. человек – на постоянные рабочие места.

Продолжается реализация программы по обучению населения рабочим специальностям в учреждениях системы технического и профессионального образования. Начиная с 2018 года, сертификаты об окончании курсов получили 1305 выпускников, из которых 1092 человека были трудоустроены.

Кроме того, можно повышать свою квалификацию или получать новые трудовые навыки и в режиме онлайн обучения. Для этого достаточно просто зарегистрироваться в системе «Еңбек» и стать слушателем курсов. В ВКО этой услугой воспользовались в текущем году уже 643 человека.

Продолжается поддержка развития массового предпринимательства среди самозанятого населения. В 2022 году планируется выдача 608 грантов на общую сумму 745 млн тенге.

– Обращаем внимание выпускников вузов и колледжей, что увеличивается срок продолжительности действия государственных программ «Молодёжная практика» с шести месяцев до одного года и «Первое рабочее место» – с 12 до 18 месяцев. Кроме того, уже в текущем году уровень заработной платы по этим направлениям увеличен с 20 до 30 МРП в месяц, – резюмировал Мерхат Кабдешов.

Екатерина Гуляева

Коллаж Ирины Хрулёвой