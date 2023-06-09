С заботой о своём будущем

Специалисты АО «ЕНПФ» продолжают помогать читателям «Рудного Алтая» разбираться в тонкостях пенсионного обеспечения.

– После смерти отца, я, как единственная наследница, претендую на его пенсионные накопления. Надо ли мне делать запрос в ЕНПФ о сумме, имеющейся на его счёте?

Акерке Мырзахметова

– АО «ЕНПФ» в соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении» в случае смерти вкладчика (получателя) выдаёт справки о наличии индивидуального пенсионного счёта об остатках и движениях средств на нём по письменному запросу наследникам в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или указанным в завещании, либо судам на основании определения по находящимся в их производстве наследственным делам. Также эти сведения предоставляют нотариусам и иностранным консульским учреждениям по находящимся в их производстве наследственным делам.

Для оптимизации взаимодействия и экономии времени, а также исключения излишнего бумажного документооборота при помощи Единой нотариальной информационной системы «Е-нотариат» нотариусы сами могут направлять запросы о наличии у умерших вкладчиков (получателей) индивидуального пенсионного счёта в ЕНПФ, об остатках и движении денег на нём в режиме онлайн, без направления письменных запросов.

Следовательно, при оформлении у нотариуса наследственного имущества в виде пенсионных накоплений Вашего отца, нет необходимости делать запрос в ЕНПФ о сумме, имеющейся на его пенсионном счёте.

– Читал, что будут закрываться пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, если на них не делаются отчисления? Я в данный момент безработный, попал под сокращение. Значит ли это, что мой счёт закроется?

Алексей Давыдов

– Нет, Ваш индивидуальный пенсионный счёт (ИПС) не закроется, так как на нём, по всей видимости, имеются пенсионные накопления, перечисленные ранее, когда Вы ещё работали.

Согласно Правилам ведения учёта пенсионных накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей), утвержденным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, ИПС вкладчиков (получателей) закрываются по истечении одного месяца при условии отсутствия пенсионных накоплений.

Пока на ИПС есть хоть какая-то сумма пенсионных накоплений, но он временно не пополняется, счёт не будет закрыт. Более того, на него будет продолжать начисляться инвестиционный доход.

Напомним, невостребованные суммы пенсионных накоплений не подлежат списанию ЕНПФ до востребования этой суммы получателем или его наследниками.

В будущем, при устройстве на работу, пенсионные отчисления продолжат поступать на текущий ИПС.

– С 1 января 2024 года вводятся обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ за счёт собственных средств работодателя. Как это будет происходить, и есть ли такая практика в других странах?

Елена Тулинова

– В рамках коллективных (корпоративных) пенсионных планов, широко распространённых в Великобритании, США, Канаде, Новой Зеландии, работник и работодатель отчисляют совместные взносы на пенсионный счёт работника, то есть работодатель разделяет ответственность за пенсионное обеспечение своих работников.

Взнос работодателя в пользу работника финансируется за счёт собственных средств. Работодатели используют эту возможность как инструмент повышения лояльности работников, привлечения и удержания ключевых кадров, а также с целью обеспечения более высокого уровня пенсионного дохода работников после выхода на пенсию. В Казахстане участниками новой пенсионной системы будут являться работники, в пользу которых работодатели станут перечислять обязательные пенсионные взносы работодателя, исчисленные от ежемесячных доходов работников и перечисленные за счёт собственных средств работодателя на персонифицированные условные пенсионные счета (далее – УПС) в ЕНПФ.

Открытие УПС в ЕНПФ для учёта ОПВР будет осуществляться на основании списка физических лиц, представляемого агентом в ЕНПФ через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», при перечислении ОПВР. Для каждого участника системы предусматривается открытие УПС в автоматическом режиме в день принятия списков физических лиц, при поступлении первого взноса или пени в пользу физического лица без УПС с присвоением уникального номера УПС.

Вместе с тем, планируется поэтапное введение ОПВР в следующем порядке: с 1 января 2024 года – в размере 1,5 процента, с ежегодным увеличением на 1 процент – до достижения 5 процентов к 1 января 2028 года.

Поэтапное введение ОПВР позволит сгладить нагрузку на работодателя.

Следует отметить, что ОПВР будут осуществляться только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.

Право на пенсионные выплаты за счёт ОПВР будут иметь лица, достигшие пенсионного возраста, а также лица с инвалидностью первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, при стаже участия в системе ОПВР не менее пяти лет (60 месяцев).

Максимальный размер пенсионной выплаты за счёт ОПВР не может превышать двукратный размер прожиточного минимума, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Пенсионные выплаты за счёт ОПВР назначаются пожизненно, выплачиваются за текущий месяц и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан включительно.

Обращаем внимание, в отличие от накопительной пенсионной системы пенсионные накопления за счёт ОПВР в условно-накопительном компоненте не наследуются (поскольку не являются собственностью работника и работодателя). Они не подлежат изъятию из ЕНПФ в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) на оплату лечения из ЕНПФ, не могут быть переведены в доверительное управление УИП. Также на них не распространяется государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений.

Правительство наряду с введением ОПВР рассматривает возможность снижения нагрузки на фонд оплаты труда работодателя за счёт снижения социальных платежей и налоговых послаблений. В целом с введением ОПВР ответственность за пенсионное обеспечение граждан будет распределена между государством, работником и работодателем.

– Не могу войти в мобильное приложение ЕНПФ, чтобы поменять в нём номер телефона. Как быть?

Айдар Исмаилов

– Чтобы поменять указанный номер или внести изменения для актуализации персональных данных, можно воспользоваться одним из способов: 1. На сайте enpf.kz в разделе «Электронные сервисы» выберите подраздел «Внести изменения и (или) дополнения в реквизиты», войдите на страницу с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП); 2. Через отделения ЕНПФ и АО «Казпочта».

На сайте можно не только внести изменения и дополнения в свои реквизиты, но и получить справку о наличии ИПС, выписку с него, направить обращение с интересующим вопросом, заказать выезд «Мобильного офиса», обратный звонок, рассчитать прогнозируемый размер будущей пенсии с помощью «Пенсионного калькулятора». Также через него можно отслеживать состояние счёта, узнавать обо всех изменениях в пенсионной системе, посмотреть расположение ближайшего офиса ЕНПФ и позвонить в контакт-центр.

Также каждый вкладчик ЕНПФ с помощью сайта и мобильного приложения может узнать, достаточно ли у него средств на ИПС, чтобы реализовать свое право на использование части пенсионных накоплений на улучшение жилья или лечение либо для перевода компаниям, управляющим инвестиционным портфелем.

– Могу ли я оплатить ЕСП в текущем месяце за прошедшие, и как это сделать?

Вероника Кон

– Стоит напомнить, что действие Единого совокупного платежа (ЕСП) как налогового режима для самостоятельно занятых граждан было предусмотрено Налоговым кодексом только на пятилетний период – с 2019 по 2023 годы, то есть он действует только до окончания текущего года.

ЕСП подлежит уплате общей суммой путём внесения ЕСП плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счёт Государственной корпорации «Правительство для граждан» с учётом требований Закона РК «О платежах и платёжных системах».

Уплата ЕСП плательщиками осуществляется самостоятельно или третьим лицом в их пользу с указанием месяца календарного года, за который производится уплата ЕСП в формате «ММГГГГ».

При этом ЕСП может уплачиваться за текущий и последующие месяцы календарного года.

Размер ЕСП в этом году: 1 МРП – для физических лиц, проживающих в городах республиканского и областного значения и столице (3 450 тенге); 0,5 МРП – для физических лиц, проживающих в других населённых пунктах (1 725 тенге).

ЕСП объединяет в себе четыре обязательных вида платежа: обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ (30 процентов от общей суммы ЕСП); индивидуальный подоходный налог (10 процентов от общей суммы ЕСП); социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (20 процентов от общей суммы ЕСП); отчисления в Фонд социального медицинского страхования (40 процентов от общей суммы ЕСП).

Бахыт Сарсембаева