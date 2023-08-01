С заботой о малышах

В Восточном Казахстане состоялось заседание Регионального штаба по принятию неотложных мер по снижению младенческой смертности под председательством заместителя руководителя Управления здравоохранения ВКО Шолпан Макашевой.

Напомним, на недавнем совещании в областном акимате глава региона Ермек Кошербаев обратил серьёзное внимание на этот вопрос, подчеркнув, что именно работа по снижению показателя материнской и младенческой смертности станет одним из главных критериев во внутреннем рейтинге акимов городов и районов. В заседании штаба, к слову, приняли участие руководители всех медицинских организаций области.

Как рассказала Шолпан Макашева, в ВКО отмечается положительная динамика – показатель младенческой смертности по сравнению с прошлым годом снизился на 1,3 процента.

– Одним из важнейших аспектов влияния на данные показатели являются мероприятия по улучшению здоровья матерей, совершенствование перинатальной и неонатальной помощи, внедрение интегрированного ведения болезней детского возраста, универсально-прогрессивной модели патронажной службы, поддержка грудного вскармливания, – отметила Шолпан Макашева.

Стоит сказать, что в управлении здравоохранения области в рамках реализации Дорожной карты принимаются меры по совершенствованию работы по раннему вмешательству и совершенствованию скринингов в раннем возрасте. В ходе заседания было отмечено, что есть необходимость улучшения организации работы с детьми участковой службы на уровне ПМСП и преемственность со смежными службами, а также обучение

неонатологов и неонатальных сестёр.

На мероприятии неоднократно подчёркивалось, что снижение младенческой смертности остаётся одним из приоритетных показателей, отражённых как в международных документах, так и республиканских программах.

В этом году после завершения капитального ремонта родильных отделений планируется перевести на второй уровень родовспоможения больницы Курчумского и Тарбагатайского районов. Медучреждения уже оснащены всем необходимым оборудованием, врачи прошли специальное обучение. Это означает, что беременные женщины в данных районах не только с физиологической, но и осложнённой беременностью могут получать перинатальные услуги на местах.

Мария Симонова